Giá thịt heo 'nhảy múa'

Giá trứng, thịt gia cầm giảm mạnh

Trong khi giá thịt heo tăng cao thì giá các loại sản phẩm chăn nuôi khác như trứng gà, thịt gà lại giảm mạnh. Theo ghi nhận, giá thịt gà bình quân tại khu vực các tỉnh phía bắc đang ở mức 41.900 đồng/kg, khu vực miền Trung ở mức 46.000 đồng/kg và khu vực các tỉnh, thành phía nam khoảng 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, nguồn trứng hiện nay khá dư thừa do ứ đọng trong kỳ nghỉ tết. Giá trứng gà bình quân khoảng 1.500 đồng/quả, giảm gần 40% so với thời điểm giáp tết. Theo một số cơ sở chăn nuôi, do thời gian nghỉ tết kéo dài nên lượng trứng bị tồn đọng khá lớn và sau tết cũng là giai đoạn thấp điểm tiêu thụ. Hiện nay nhiều người bán lẻ đang rao bán trứng gà trên các kênh thương mại điện tử với giá siêu rẻ, chỉ khoảng 18.000 đồng/chục. Trong khi đó, giá trứng gà tại các cửa hàng, siêu thị khoảng 25.000 đồng/chục.