Giả thuyết du khách tàu lặn Titan ‘bị kéo đến chỗ chết’

Mảnh vỡ xác tàu lặn Titan sau khi được trục vớt SHUTTERSTOCK

Trang News.com.au ngày 17.7 dẫn lời giới chuyên môn cho rằng tàu lặn Titan bị nổ bẹp khi tham quan xác tàu Titanic có thể đã bị thiệt hại trước đó, khi được tàu mẹ kéo theo trên biển.

Sự việc xảy ra hôm 18.6 khiến toàn bộ 5 người trên tàu lặn thiệt mạng, trong đó có CEO Stockton Rush của Công ty OceanGate (Mỹ) điều hành tàu.

Ông Rush đã nghĩ ra thiết kế độc đáo của tàu lặn với hy vọng nó sẽ trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp mới. Tuy nhiên, tờ The Sun dẫn lời các chuyên gia kỹ thuật cho rằng thiết kế cắt giảm chi phí nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn có thể đã dẫn đến thảm họa.

Các chuyên gia so sánh Titan với Alvin, một tàu lặn nghiên cứu của chính phủ Mỹ đã hoàn thành hơn 4.500 lần lặn biển sâu kể từ năm 1973 mà không gặp sự cố nào. Họ chỉ ra một số thay đổi về thiết kế và giao thức có thể đã dẫn đến vụ nổ bẹp tàu lặn khi tham quan xác tàu Titanic.

Không giống như Titan, Alvin là một quả cầu có thân hoàn toàn bằng titan, được vận chuyển đến các địa điểm lặn trên boong của một tàu mẹ chuyên dụng trước khi một cần cẩu lớn đưa nó xuống đại dương.

Trong khi đó, Titan không có tàu mẹ chuyên dụng. Thay vào đó, nó được kéo qua vùng biển động ở Bắc Đại Tây Dương bởi một con tàu thuê là Polar Prince.

Tàu Polar Prince nhỏ hơn và cũ hơn so với những con tàu mà OceanGate từng sử dụng trong những năm trước đó, dường như để cắt giảm chi phí. Tờ The New York Times dẫn lời các chuyên gia cho rằng cách chiếc tàu lặn được kéo ra biển có thể đã khiến nó bị hỏng và dẫn đến vụ nổ thảm khốc.

Ông Arnie Weissmann, tổng biên tập tờ Travel Weekly, đã thực hiện chuyến đi của OceanGate vào tháng 5, sử dụng cùng tàu mẹ Polar Prince. Ông cho rằng tàu lặn đã bị kéo đi một cách không thích hợp.

Khi được hỏi liệu việc kéo tàu lặn Titan có gây nguy cơ bị hư hại hay không, một phát ngôn viên của công ty nói: "OceanGate không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào vào lúc này."

Hiện OceanGate đối diện vụ kiện liên quan lo ngại về tính an toàn của tàu lặn Titan được thiết kế để tham quan biển sâu như khu vực xác tàu Titanic ở độ sâu 3.800 m dưới đáy Đại Tây Dương.