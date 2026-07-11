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Gia tộc nắm đế chế nước tăng lực Red Bull lại giàu nhất Thái Lan
Video Thế giới

Gia tộc nắm đế chế nước tăng lực Red Bull lại giàu nhất Thái Lan

La Vi - Khánh An

Trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2026 vừa được tạp chí Forbes công bố, gia tộc Yoovidhya sở hữu đế chế Red Bull tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

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Thái Lan Red Bull nước tăng lực gia tộc Yoovidhya

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