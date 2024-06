Gia Tộc Rồng trở lại FPT Play sau 2 năm 'ngủ đông'

Ra mắt vào năm 2022, mùa 1 House of the Dragon (Gia Tộc Rồng) đạt thành công vang dội với kỷ lục 29 triệu lượt xem trung bình mỗi tập. Tỷ suất xem phần tiền truyện (prequel) của Game of Thrones thậm chí còn vượt qua cả tác phẩm gốc, trở thành series có lượt xem thuộc tốp đầu thị trường Mỹ vào thời điểm bấy giờ.

Sau 2 năm chờ đợi, mùa 2 sẽ chính thức lên sóng tại mục HBO Go trên FPT Play từ ngày 17.6 với nhiều thay đổi đáng mong chờ.

Hoành tráng gấp đôi

So với mùa đầu tiên, series mới của House of the Dragon được xác nhận sẽ có tổng cộng 8 tập, giảm 2 tập. Nhiều ý kiến đồn đoán cho rằng quyết định này xuất phát từ việc thu hẹp ngân sách của hãng nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Dù chưa có con số chính thức, đại diện hãng HBO cho biết đã tiêu tốn một khoản đầu tư "khủng" cho phần phim này. Con số này có thể còn lớn hơn cả tổng ngân sách 200 triệu USD, tức là 20 triệu USD cho mỗi tập, ở mùa trước.



Trong buổi chiếu ra mắt ở New York (Mỹ), Casey Bloys - ông chủ HBO - tiết lộ mùa 2 đã mất tổng cộng 270 ngày quay; có 2.500 thành viên đoàn làm phim; với sự tham gia của 9.000 diễn viên phụ, 8 nhà hiệu ứng hình ảnh ở 7 quốc gia; sử dụng 2.600 mũi tên, 2.000 đôi ủng, 114 bộ tóc và 125 lít máu giả.

Khi kinh phí sản xuất mùa 1 vốn đã sánh ngang một tác phẩm điện ảnh, những con số ấn tượng này cho thấy mức độ hoành tráng chỉ có tăng mà không giảm. Nếu đặt trong kế hoạch phát triển Gia Tộc Rồng đến mùa thứ 4, số tập giảm đi chỉ là vấn đề liên quan đến cách phân chia nội dung từ tiểu thuyết gốc.

Chiến trường mở rộng

Một trong những lý do quan trọng tạo nên sức nóng trước ngày công chiếu chính là những diễn biến mới trong cuộc chiến giành Ngai Sắt của hai thế lực Xanh - Đen. Cuối phần 1, cái chết của vương tôn Lucerys Velaryon dưới tay người cậu Aemond Targaryen đã báo hiệu những sự kiện sẽ bùng nổ trong mùa 2.

Trước đó, hai phe của Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) và Alicent Hightower (Olivia Cooke) mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo nhau thông qua các âm mưu chính trị và xung đột giới hạn. Ngay cả sự kiện kịch tính nhất là cuộc rượt đuổi giữa "cụ" rồng Vhagar và Arrax cũng chưa thể được tính là một cuộc chiến thật sự.

Theo HBO, các tập phim sắp tới sẽ tái hiện loạt trận chiến tầm cỡ và bạo lực nhất lịch sử Seven Kingdoms. Đáng chú ý hơn cả là Battle of Gullet. Trong trận thủy chiến này, tất cả 90 chiến thuyền của liên minh Hightower - Triarchy chỉ còn 28 chiếc trở về.

Thay đổi quan trọng này cũng đánh dấu sự gia tăng đáng kể số lượng rồng tham chiến. Ngoại trừ Arrax đã chết, các con rồng khác trong mùa 1 như Syrax, Meleys, Caraxes, Seasmoke, Vermax, Dreamfyre và Vermithor đều tái xuất. Khán giả còn được chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của rồng Sunfyre, Moondancer, Silverwing, Tyraxes và một số con rồng hoang dã khác ở Dragonstone.

Dấu ấn gia tộc Stark

Bối cảnh của House of the Dragon diễn ra vào khoảng năm 129 - 131 AC, trong giai đoạn vương triều Targaryen, sau cuộc chinh phạt Westeros của Aegon. Thời điểm này cách xa khoảng 200 năm trước khi Game of Thrones diễn ra.

Do tập trung vào các sự kiện diễn ra King's Landing và Dragonstone, các nhân vật chủ chốt trong series Trò Chơi Vương Quyền là gia tộc Stark xuất hiện tương đối mờ nhạt trong mùa 1. Lần xuất hiện duy nhất là khi Vua Mùa Đông Rickon Stark thề trung thành với tân vương Targaryen tương lai trong buổi lễ ra mắt người kế vị vua Viserys I.

Sau đó, họ biến mất hoàn toàn trong những tập kế tiếp, chỉ được nhắc qua lời kể của Jacaerys (Harry Collett) khi lên đường tìm kiếm liên minh với các đại gia tộc. Cùng với với sự mở rộng các địa điểm của mùa mới, "Sói phương Bắc" Cregan Stark - con trai của Rickon - đã xuất hiện trong phân đoạn nói chuyện với vương tử Jacaerys ở bức tường băng vĩnh cửu The Wall.

Chi tiết này làm dấy lên hy vọng nhà Stark sẽ hiện diện rõ ràng hơn trong chuỗi diễn biến kịch tính sắp tới. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng nếu Cregan muốn tham chiến, đây là một thử thách không nhỏ với việc tập hợp lực lượng và di chuyển một hành trình dài từ Winterfell đến King's Landing.

Mùa 2 Gia Tộc Rồng tiếp tục có sự tham gia của các ngôi sao Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno và Matthew Needham…

