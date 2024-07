Giá trị của những lời khen

Những thư khen này có tác dụng lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, nhân rộng những gương người tốt việc tốt. Người nhận thư khen cũng có thêm những điểm cộng trong thành tích cá nhân hay quá trình công tác.



Tiếp đó, Công an TP.Đà Nẵng có mô hình thư khen và tặng quà cho người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong chiến dịch lớn vận động các tổ chức, cá nhân không tàng trữ, kinh doanh, sử dụng.

Đây là sáng kiến riêng có của Công an TP.Đà Nẵng so với công an các tỉnh thành khác trong phong trào ngăn ngừa các mầm mống tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, kiềm chế các hành vi giết người, cố ý gây thương tích qua việc thu giữ từ đầu các phương tiện gây án.

Trong số nhiều người nhận được thư khen của Công an TP.Đà Nẵng dịp này, có không ít đối tượng tiền án, tiền sự, nhân thân xấu, thuộc diện quản lý nghiệp vụ của địa phương. Cũng như tại Q.Sơn Trà, một số trường hợp nhặt được và trả lại tài sản có giá trị cho người dân, du khách đánh rơi, cũng từng vi phạm pháp luật.

Còn quá sớm để nói việc giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hay không tham của rơi của các trường hợp trên là hành động hoàn lương. Nhưng những bức thư khen, biểu dương có ý nghĩa đặc biệt, đó là sự động viên, ghi nhận, cổ vũ họ tiếp tục tránh tái phạm trên hành trình quay về nẻo thiện. Đã có nhiều trường hợp người ra tù tái phạm bởi bị đồng bọn cũ, bạn tù lôi kéo trong khi không hòa nhập được xã hội, bị kỳ thị. Do đó, đối với những người này, thư khen không chỉ là một hình thức dân vận khéo, mà còn là thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Đó là cơ quan chức năng luôn quan tâm, sẵn sàng có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục để những người từng vi phạm pháp luật được phục thiện.