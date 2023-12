Giá từ 1,989 tỉ đồng, Volkswagen Viloran có gì hấp dẫn khách Việt?

Mạnh mẽ nhưng không kém phần an toàn. Volkswagen Viloran mang đến sự an tâm cho người dùng nhờ ứng dụng nền tảng khung gầm MQB với tỷ trọng thép có khả năng chịu lực cao, đạt 77%. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có 7 - 9 túi khí (tuỳ phiên bản), hàng loạt trang bị an toàn chủ động cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo tiền va chạm FCW, hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, hỗ trợ chuyển làn đường…