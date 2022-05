Giá USD hôm nay 11.5.2022: Đồng loạt giảm trong các ngân hàng

Sáng 11.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.141 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Một số ngân hàng cũng hạ giá USD như Vietcombank giảm 15 đồng so với hôm qua, đưa giá mua USD xuống 22.765 đồng/USD và bán ra còn 23.075 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua USD xuống 22.830 đồng/USD và bán ra 23.030 đồng/USD... Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục tăng vọt lên mức mua vào là 23.820 đồng/USD và bán ra 23.930 đồng/USD. So với hôm qua, đô la Mỹ tự do tăng 100 đồng ở chiều mua vào và tăng 110 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở 103,92 điểm, tăng 0,23 điểm so với hôm qua. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 3,2% và sau đó lùi về 3% do áp lực bán ra mạnh.





Đồng đô la Mỹ đã tiếp tục đạt mức đỉnh mới trong vòng 20 năm qua vào phiên giao dịch đầu tuần khi tâm lý e ngại rủi ro của thị trường gia tăng do lo ngại về khả năng chống lạm phát cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm, báo cáo việc làm đã củng cố thêm kỳ vọng về việc cơ quan này sẽ tăng lãi suất nhiều hơn. Chủ tịch Fed bang Cleveland Loretta Mester và Chủ tịch Fed New York John Williams hôm qua cũng cho rằng việc tăng lãi suất nửa điểm là hoàn toàn hợp lý trong một vài cuộc họp tiếp theo của Fed. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ xem xét thêm tình hình lạm phát của Mỹ thông qua các chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất được công bố trong tuần này.

Đồng Euro đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong hơn 5 năm và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Tương tự, đồng yen giảm xuống mức 131,35, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 20 năm. Đồng tiền này đã giảm 12% so với đô la Mỹ chỉ trong ba tháng khi Ngân hàng Trung ương Nhật vẫn giới hạn lợi suất trái phiếu Chính phủ 10 năm ở mức 0,25%.