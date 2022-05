Mở 'trang mới' cho thương mại Việt - Mỹ

Đây là sự kiện được chuyên gia đánh giá sẽ “mở trang mới” cho thương mại đầu tư giữa 2 quốc gia.

2 nước ngày càng hiểu nhau hơn

Tính đến cuối tháng 4, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN với kim ngạch ước đạt 35,7 tỉ USD, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thương mại 2 chiều Việt - Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh, với tổng kim ngạch đạt hơn 111,56 tỉ USD. VN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.

Lý giải việc xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua, các chuyên gia thương mại cho rằng, các nhà nhập khẩu Mỹ đang có xu hướng chuyển dịch nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia cung ứng truyền thống, sang quốc gia mới nổi khác, trong đó có VN.

Chuyên gia thương mại Nguyễn Lý Trường An, Phó giám đốc Công ty SeaAir Global, nhận xét những nhóm hàng vốn có thế mạnh xuất khẩu của VN lâu nay như dệt may, điện tử, linh kiện, da giày, nội thất… sang thị trường Mỹ vẫn tiếp tục giữ phong độ. Tuy nhiên, trong bối cảnh sau đại dịch, khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, xáo trộn vì chính sách phòng chống dịch Covid-19, rồi xung đột giữa Nga và Ukraine… việc tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường có nền kinh tế chính trị ổn định như Mỹ là điều tất yếu. Ông nói trong thời gian tới, hàng hóa từ VN sẽ có cơ hội vào Mỹ tăng tốc nữa và chúng ta hoàn toàn tự tin để khẳng định, Mỹ coi VN là thị trường cung ứng hàng hóa quan trọng cho họ. Đề cập đến quan hệ thương mại giữa 2 quốc gia có tiến triển tốt hơn, ông Trường An dẫn chứng sự kiện cơ quan đại diện thương mại Mỹ chính thức công bố kết thúc điều tra về tiền tệ và gỗ từ VN. Theo đó, Mỹ sẽ không áp thuế phòng vệ thương mại với hàng gỗ VN nữa. Việc thấu hiểu nhau hơn trong trao đổi thương mại 2 nước là rất quan trọng, tạo nền tảng để nhà đầu tư kinh doanh tin cậy, tăng giao thương nhiều hơn.

Trong bối cảnh sau đại dịch, khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, xáo trộn vì chính sách phòng chống dịch Covid-19, rồi xung đột giữa Nga và Ukraine việc tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường có nền kinh tế chính trị ổn định như Mỹ là điều tất yếu Chuyên gia thương mại Nguyễn Lý Trường An, Phó giám đốc Công ty SeaAir Global

Là người có nhiều kinh nghiệm với thị trường Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia tư vấn chiến lược Robert Trần, Tổng giám đốc Tập đoàn tư vấn chiến lược RBNC, phụ trách thị trường Mỹ - Canada và châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá: Không chỉ VN, nhiều nước trên thế giới coi Mỹ là thị trường lớn để tiếp cận, đưa hàng hóa vào. Đây là thị trường tiêu thụ có quy mô bậc nhất thế giới và không quá khó tính vì đa sắc tộc. Chỉ cần hàng hóa có chất lượng, xuất xứ rõ ràng minh bạch, sản phẩm không xâm hại đến môi trường và xã hội là người tiêu dùng Mỹ chào đón. Dữ liệu xuất khẩu từ VN sang Mỹ tăng mỗi năm nói lên điều đó.

Theo quan sát của ông Robert Trần, dư địa cho sản phẩm nông sản Việt chất lượng tại thị trường Mỹ vẫn còn nhiều, các nhà làm thương mại cần tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm nông sản chế biến vào Mỹ đạt chuẩn nhiều hơn. Không nên quá phụ thuộc vào xuất khẩu ngành hàng gia công, điện tử, may mặc... mà phải tiếp cận nhiều mặt hàng chúng ta có thế mạnh về nguyên liệu hơn.

Dự địa lớn để phát triển

Về đầu tư, đến hết tháng 3 vừa qua, vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Mỹ tại VN đạt 10,3 tỉ USD, đứng thứ 11/141 nước và vùng lãnh thổ có FDI tại VN. Đáng lưu ý, ngay trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, các doanh nghiệp lớn của Mỹ đã tiếp tục mở rộng đầu tư vào VN như: Intel thông báo bổ sung đầu tư gần 500 triệu USD vào nhà máy tại TP.HCM; đối tác sản xuất chính của Apple là Foxconn bổ sung đầu tư 270 triệu USD tại Bắc Giang...





Cuối tháng 3 vừa qua, VinFast (Tập đoàn VinGroup) đã đầu tư nhà máy sản xuất xe điện và pin trị giá 4 tỉ USD tại bang North Carolina. Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour khẳng định: “Chúng tôi rất tự hào rằng Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu đối với đầu tư nước ngoài. Điển hình là dự án đầu tư khổng lồ trị giá 4 tỉ USD của VinGroup để thành lập một cơ sở tại Mỹ để sản xuất xe điện và pin mới đây. Chúng tôi rất vui vì VinGroup đã chọn Mỹ”.

Bên cạnh đó, trong tháng 3 vừa qua, tại buổi làm việc giữa Bộ Công thương với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ đang đầu tư kinh doanh tại VN, Công ty TNHH Ford VN cho biết đang dự kiến tăng công suất và tuyển thêm lao động trong năm nay; đại diện Tập đoàn ExxonMobil tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng thông tin đang triển khai các dự án điện khí tại VN... Các nhà đầu tư Mỹ khẳng định thương mại và đầu tư giữa 2 nước còn “dư địa lớn để phát triển” và “VN là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu”, dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Tỏ ra thận trọng hơn, ông Nguyễn Lý Trường An nhận xét cơ hội thu hút vốn Mỹ vào VN trong thời gian qua chưa triển vọng lắm do thế giới có quá nhiều biến động từ xung đột Nga - Ukraine, lạm phát tại Mỹ sau đại dịch… nên số liệu trong 4 tháng đầu năm chưa thấy sự gia tăng đầu tư của Mỹ vào thị trường nhỏ như VN nói riêng, thị trường châu Á nói chung. Vì thế, chuyến đi của Thủ tướng có 2 ý nghĩa: Đó là tìm kiếm và mở ra cơ hội mới cho VN về hợp tác kinh tế với Mỹ. Thứ hai là nắm bắt định hướng của Mỹ trong tương lai để có quyết sách đúng đắn.

Ông Robert Trần cho rằng hầu hết các thương hiệu dẫn đầu một lĩnh vực đầu tư, thương mại của Mỹ đều đã vào VN. Chẳng hạn, ngành F&B đã có Mc Donald’s hay Starbucks; hóa mỹ phẩm có P&G hay Unilever; ngành dịch vụ khách sạn có Marriot hay Hilton… Thế nên, vấn đề là làm thế nào để nhà đầu tư bỏ thêm tiền vào mà thôi. Ông nhấn mạnh: Thế mạnh của nhà đầu tư Mỹ trong giai đoạn này là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tái chế rác thải… VN với thông điệp của Thủ tướng đưa ra tại Hội nghị LHQ về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) là giảm phát khí thải về zero, thông điệp đó cần truyền đến các nhà đầu tư Mỹ một cách mạnh mẽ và chi tiết hơn từ các bộ ngành liên quan trong chuyến đi quan trọng này.

Ở chiều ngược lại, giữa tháng 4 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Đầu tư vào Mỹ” với sự tham gia của hơn 75 nhà đầu tư kinh doanh VN tìm hiểu cơ hội và lợi ích khi đầu tư vào Mỹ. Hội thảo này là dịp để Tổng lãnh sự quán Mỹ giới thiệu cho các nhà đầu tư VN trước Hội nghị đầu tư SelectUSA được tổ chức tại Washington D.C từ ngày 26 - 29.6 tới. Đó là sự kiện đầu tư kinh doanh lớn nhất tại Mỹ và là diễn đàn để các doanh nghiệp VN tìm hiểu về môi trường, chính sách, xu hướng và ưu đãi đầu tư của Mỹ.

Song song đó, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cho biết các công ty VN cũng sẽ có cơ hội kết nối với các tổ chức xúc tiến đầu tư và các công ty cung cấp dịch vụ đầu tư tại hơn 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ để hỗ trợ các mục tiêu và kế hoạch đầu tư tại Mỹ.