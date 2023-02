Giá USD hôm nay 11.2.2023: Đô la Mỹ tự do đi lên

Eximbank tiếp tục giảm giá USD thêm 10 đồng ở chiều bán vào, còn 23.710 đồng, tuy nhiên chiều mua vào tăng thêm 10 đồng, lên 23.400 - 23.420 đồng. Vietcombank tăng giá USD 15 đồng, mua vào lên 23.375 - 23.405 đồng, bán ra 23.745 đồng… Giá bán USD của các nhà băng cao hơn so với thị trường tự do khoảng 70 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do tăng thêm 55 đồng, lên 23.630 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.680 đồng.



Giá bán USD trong ngân hàng cao hơn tự do NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục đi lên, chỉ số USD-Index tăng 0,37 điểm, lên 103,57 điểm. Ông Patrick Harker, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Philadelphia cho biết, dữ liệu việc làm khả quan được báo cáo vào tuần trước không làm thay đổi quan điểm của ông rằng chuyển sang tăng lãi suất với tốc độ thấp hơn của Fed. Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào năm 2024 nếu lạm phát tiếp tục giảm bớt. FED đang thấy các dấu hiệu lạm phát bắt đầu giảm xuống. Việc chuyển sang tăng lãi suất với tốc độ thấp hơn nhằm kiểm soát rủi ro. Lãi suất của FED sẽ tăng lên trên 5% và giữ ở mức này trong một thời gian, sau đó cắt giảm lãi suất vào một thời điểm, đơn giản là để giữ cho chính sách tiền tệ không gây hạn chế kinh tế phát triển.

Thị trường chứng khoán tăng điểm sau đà sụt giảm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.090,46 điểm; chỉ số Dow Jones cộng 169,39 điểm (tương đương 0,5%) lên 33.869,27 điểm; trong khi, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,61% xuống 11.718,12 điểm.