Giá USD hôm nay 11.6.2024: Thị trường tự do bật tăng

Sáng 11.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.250 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank tăng thêm 9 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.222 đồng và bán ra lên 25.462 đồng. Riêng Eximbank giữ nguyên giá mua 25.200 đồng và bán ra chỉ tăng thêm 1 đồng, lên 25.453 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tăng 20 đồng so với cuối tuần qua khi được mua vào 25.650 đồng và bán ra 25.780 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch giá mua bán lên 130 đồng thay vì chỉ 110 đồng như trước đó.

Giá USD thế giới tiếp tục đi ngang. Chỉ số USD-Index vẫn dao động quanh 104,7 điểm nhưng đã cao hơn cuối tuần qua do các nhà giao dịch đã giảm mạnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng thời đồng bạc xanh đã nhích nhẹ trong phiên đầu tuần từ sự sụt giảm của đồng euro.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày mai 12.6. Theo dự kiến, chỉ số CPI vẫn cao hơn mục tiêu hàng năm 2% của Fed.

Nhà đầu tư sẽ xem xét các dự báo cập nhật của Fed về thời điểm và tần suất hạ lãi suất. Hiện tại, các dự báo cho rằng Fed sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất trong kỳ họp này. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ chú ý đến những dự báo kinh tế cập nhật của các nhà hoạch định chính sách và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed - Jerome Powell - sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo Fed chỉ có một đợt hạ lãi suất trong năm nay, diễn ra vào tháng 11 tới. Lãi suất giảm có thể đẩy đồng bạc xanh giảm giá...