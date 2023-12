Giá USD hôm nay 12.12.2023: Thị trường tự do tiếp tục tăng cao

Sáng 12.12, giá USD tại các ngân hàng biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 24.020 đồng nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 24.410 đồng. Riêng Vietcombank tăng 20 đồng đưa giá mua lên 24.040 đồng, bán ra lên 24.410 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục tăng cao khi được mua vào 24.670 đồng và bán ra 24.770 đồng. So với hôm qua, USD tự do tăng 40 đồng và đang cao hơn các ngân hàng đến 360 đồng.

Giá USD tự do tiếp tục tăng sáng 12.12 NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp. Chỉ số USD-Index đang ở mức 103,97 điểm, giảm nhẹ so với hôm qua. Giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư chờ đợi các thông tin công bố trong tuần này. Trong đó, quan trọng nhất là cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Cuộc họp bắt đầu từ hôm nay (12.12 theo giờ Mỹ) và kéo dài đến hết ngày 13.12.

Bên cạnh đó, số liệu giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 của Mỹ dự kiến được công bố vào hôm nay. Một số chuyên gia phân tích dự báo CPI sẽ hạ nhiệt từ mức 3,2% trong tháng 10 xuống 3,1% trong tháng 11. Dấu hiệu lạm phát dịu bớt sẽ là động lực thúc đẩy những hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, báo cáo về doanh số bán lẻ và hoạt động kinh doanh tại Mỹ cũng được công bố trong tuần này và từ đó nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về triển vọng kinh tế và lãi suất. Cuối tuần qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng đáng kể sau khi các nhà đầu tư đoán rằng Fed có thể hoãn việc cắt giảm lãi suất đến năm 2024.

Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ có cuộc họp trong tuần. Thị trường hiện dự đoán cơ quan này sẽ duy trì lãi suất cho đến khi lạm phát quay lại mục tiêu và sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3.2024...