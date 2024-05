Giá USD hôm nay 12.5.2024: Ngân hàng tăng thêm 30 đồng trong tuần

Sáng 12.5, giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi lên. Trong ngày cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.271 đồng, tăng 26 đồng so với cuối tuần trước. Các ngân hàng cũng đưa giá USD lên mức trần quy định. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được mua chuyển khoản 25.184 đồng và bán ra 25.484 đồng, tăng 41 đồng ở chiều mua và tăng 31 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Tương tự, Eximbank trong tuần cũng tăng 20 đồng ở chiều mua, lên 25.220 đồng và bán ra lên 25.484 đồng, tăng 28 - 30 đồng…



Trong khi đó, giá USD tự do giữa tuần hạ nhiệt nhưng cũng tăng trở lại lên mức mua vào 25.720 đồng và bán ra 25.800 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tự do tăng thêm 10 - 20 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 30 đồng trong tuần NGỌC THẮNG

Các ngoại tệ khác biến động trái chiều. Trong đó, giá euro được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 26.739 đồng và bán ra 28.205 đồng, tăng 120 đồng so với cuối tuần trước. Ngược lại, đồng yen Nhật được Vietcombank mua vào 158,55 đồng và bán ra 167,81 đồng, giảm 2,47 - 2,62 đồng sau một tuần…

Theo một báo cáo của Bank of America, tỷ giá USD/VND sẽ lên 25.600 đồng vào cuối quý 2/2024. Đồng thời cho rằng tỷ giá sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm lên mức 25.700 đồng vào cuối năm nay. Điều này cho thấy những áp lực mà thị trường ngoại hối trong nước sẽ tiếp tục đối mặt trong thời gian tới. Đặc biệt, theo một số chuyên gia kinh tế, không loại trừ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể neo lãi suất cơ bản cao hơn so với các dự báo, khi lạm phát tại nước này vẫn diễn biến khó lường.

Giá USD thế giới chốt tuần giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 105,17 điểm, giảm 0,2 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên so với cuối tuần trước, chỉ số này đã cao hơn 0,21 điểm. Trong các phiên giao dịch gần đây, đồng bạc xanh đã tăng giảm đan xen nhưng đều có sự hồi phục từ mức thấp trước đó. Hiện nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế dự báo Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9...