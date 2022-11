Giá USD hôm nay 13.11.2022: Giảm sâu xuống dưới euro

Sáng 13.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.683 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, USD tại các ngân hàng thương mại cũng sụt giảm. Chẳng hạn tại ngân hàng Eximbank, giá USD được mua vào 24.660 đồng/USD và bán ra 24.865 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước; ngân hàng Vietcombank tăng giá mua thêm 63 đồng lên 24.630 đồng/USD nhưng giảm 17 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.860 đồng...

Ngược với USD, đồng euro tăng cao trong tuần. Ví dụ ngân hàng Eximbank mua vào 25.112 đồng/euro và bán ra 25.776 đồng, cộng thêm 1.216 đồng so với cuối tuần trước… Như vậy đồng euro đã vượt mặt USD sau nhiều tháng giảm sâu.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD liên tục sụt giảm. Cuối tuần, chỉ số USD-Index xuống 106,42 điểm, giảm 4,33 điểm so với cuối tuần trước. Đây là tuần sụt giảm mạnh nhất của đồng bạc xanh trong hơn 2 năm qua.





Đồng USD hạ nhiệt làm giảm áp lực đáng kể lên các đồng tiền khác trên thế giới, trong đó có VND. Trong phiên giao dịch ngày 10.11, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 1.2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm giá bán USD, từ mức 24.870 đồng/USD xuống còn 24.860 đồng.

Theo Investing, đồng USD giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau đà bán tháo của phiên trước đó khi lạm phát của Mỹ đã giảm nhiều so với dự kiến. Cụ thể, CPI của Mỹ đã tăng 7,7% trong tháng 10, tốc độ chậm nhất trong 9 tháng qua, cho thấy loạt tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay cuối cùng đã đạt được hiệu quả mong muốn.

Điều này khiến nhiều nhà đầu tư dự báo Fed có thể sẽ điều chỉnh chiến dịch thắt chặt tiền tệ tích cực của mình sớm hơn dự đoán trước đó với khả năng sẽ chỉ tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 12 thay vì mức tăng 75 điểm.