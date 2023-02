Giá USD hôm nay 14.2.2023: Ngân hàng đồng loạt tăng

Sáng 14.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.630 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank cộng thêm 40 đồng, đưa giá mua lên 23.440 đồng/USD và bán ra 23.750 đồng; Vietcombank tăng giá mua 25 đồng, lên 23.400 đồng/USD và bán ra 23.770 đồng…

Giá USD sáng 14.2 trong nước đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 103,18 điểm, thấp hơn 0,48 điểm so với hôm qua. Sáng nay (14.2 theo giờ Mỹ), nhà đầu tư sẽ đón nhận báo cáo CPI tháng 1, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo CPI tháng 1 tăng 0,4% so với tháng 12 và tăng 6,2% so với tháng 1.2022. Nếu không kể giá năng lượng và lương thực, chỉ số CPI lõi của tháng 1 được dự báo tăng 0,3% so với tháng liền trước và 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu số liệu lạm phát công bố cao hơn dự kiến, nhà đầu tư sẽ lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ ( Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên cao hơn. Điều đó có lợi cho đồng bạc xanh nhưng sẽ gây áp lực giảm đối với những tài sản mang tính rủi ro cao hơn như cổ phiếu.

Nhưng trước giờ có số liệu CPI, chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 13.2 (rạng sáng 14.2 giờ Việt Nam) đồng loạt gia tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 376,66 điểm, tương đương 1,11% lên 34.245,93 điểm. Đây là phiên tích cực nhất của chỉ số trung bình công nghiệp gồm 30 cổ phiếu blue chip này từ đầu tháng 2 đến nay. Tương tự, chỉ số S&P 500 tăng 1,14% lên 4.137,29 điểm và Nasdaq Composite cộng thêm 1,48% lên 11.891,79 điểm.

Theo CNBC, nhà đầu tư có vẻ đang tin tưởng rằng số liệu CPI sẽ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, giúp cho Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể sớm dừng chiến dịch nâng lãi suất. Ông Ray Farris, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Credit Suisse, nhận định: “Sự kết hợp hoàn hảo của sản xuất công nghiệp phục hồi và lạm phát đi xuống trong quý này đã giúp cải thiện khẩu vị rủi ro và các chỉ số chứng khoán”.