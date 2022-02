Giá USD hôm nay 15.2.2022: Gia tăng khi nỗi lo về căng thẳng Nga - Ukraine chưa giảm

Sáng 15.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.116 đồng/USD, tăng 20 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng đi lên. Chẳng hạn Vietcombank tăng 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.550 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD; Eximbank tăng 40 đồng ở chiều mua vào, lên 22.610 đồng/USD và tăng 50 đồng ở chiều bán ra, lên 22.820 đồng/USD... Ngược lại, giá USD tự do giảm 20 đồng, xuống còn mua vào là 23.500 đồng/USD và bán ra 23.580 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tăng lên 96,24 điểm, cộng thêm 0,28 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng trở lại mức cao trong hai tuần trong nỗi lo về lạm phát gia tăng tại Mỹ và căng thẳng giữa Nga với Ukraine. Ngày 14.2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại St. Louis, James Bullard, trả lời phỏng vấn CNBC cho biết Fed cần phải mạnh tay hơn trong việc đối phó với lạm phát, tương tự như phát biểu của ông hồi tuần trước. Thông tin này càng khiến nhà đầu tư lo lắng. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ lo lắng về tình trạng "gia tăng suy đoán" về một cuộc xung đột quân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đẩy mạnh ngoại giao để làm dịu tình hình...





Những thông tin đó khiến nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang các tài sản an toàn hơn như đồng USD và tiếp tục bán tháo cổ phiếu, đẩy thị trường chứng khoán nhiều nơi chao đảo. Kết thúc phiên giao dịch 14.2, các chỉ số chính tại Phố Wall chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số Dow Jones rớt 171,89 điểm, tương đương 0,49% xuống 34.566,17 điểm; chỉ số S&P 500 mất gần 0,4% còn 4.401,67 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,23 điểm xuống 13.790,92 điểm dù trong phiên đã tăng gần 1%. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX) - thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall - nhảy vọt lên mức cao trong đợt giao dịch buổi chiều lên xoay quanh mức 31 điểm và sau đó giảm xuống còn trên 28 điểm vào cuối phiên.