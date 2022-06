Giá USD hôm nay 15.6.2022: Đồng bạc xanh tự do tăng sát 24.000 đồng

Sáng 15.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.093 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank cũng tiếp tục tăng giá USD thêm 20 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 23.050 đồng/USD và bán ra là 23.360 đồng/USD. Tương tự, Eximbank tăng 30 đồng ở chiều mua vào, lên 23.100 đồng/USD và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.320 đồng/USD… Giá USD tự do bật tăng cao từ 80 - 90 đồng so với hôm qua, lên mức mua vào là 23.870 đồng/USD và chiều bán ra lên 23.960 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đạt mức 105,26 điểm, tăng 0,22 điểm so với hôm qua. Thị trường tài sản rủi ro tiếp tục chuỗi ngày giảm sâu trước những kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt tiền tệ để kìm hãm lạm phát. Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp khi đóng cửa phiên 14.6 (rạng sáng 15.6 giờ Việt Nam). Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%; chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,5%, đóng cửa ở gần 30.365 điểm. Riêng chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite lội ngược dòng khi tăng 0,18% lên 10.828 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tục.





Thị trường tài chính nói chung được dự báo vẫn đang tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn với nhà đầu tư. Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã đảo chiều với lợi suất trái phiếu chính phủ 30 năm đang thấp hơn so với lợi suất trái phiếu chính phủ 2 năm, 5 năm, 10 năm - một tín hiệu suy thoái trong nền kinh tế Mỹ. Các nhà đầu tư đang chờ đợi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra biên bản cuộc họp sau hai ngày 14 - 15.6. Sự kiện được dõi theo nhất là cuộc họp báo do Chủ tịch Jerome Powell chủ trì sau khi phiên họp của Fed kết thúc. Các phát biểu của ông Powell sẽ giúp thị trường hiểu thêm về định hướng tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong tương lai. Nhiều nhà phân tích đang dự báo chắc chắn Fed sẽ thông báo nâng lãi suất vào chiều 15.6, có thể là thêm 50 hoặc 75 điểm cơ bản...