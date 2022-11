Giá USD hôm nay 15.11.2022: Trong nước đồng loạt lao dốc

Sáng 15.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.677 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Eximbank giảm 60 đồng xuống còn mua vào 24.600 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.850 đồng; Ngân hàng Vietcombank cũng giảm mạnh 55 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, xuống 24.575 đồng/USD và giảm nhẹ 5 đồng ở chiều bán ra, còn 24.855 đồng... Trên thị trường tự do, giá USD cũng rớt nhanh khi mua vào 24.920 đồng/USD và bán ra 25.100 đồng/USD, giảm 80 đồng so với hôm qua...

Sau nhiều ngày tăng liên tục, đồng euro cũng hạ nhiệt. Tại ngân hàng Eximbank, euro được mua vào 25.184 đồng và bán ra 25.795 đồng, giảm 128 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 107 điểm, cộng thêm 0,27 điểm so với sáng hôm qua. Theo Investing, đồng USD có đà phục hồi vào đầu phiên giao dịch tuần mới ở một mức độ nhất định sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước nhờ nhận xét từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller. Ông cho rằng Fed có thể xem xét làm chậm tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo nhưng điều đó không nên được coi là "làm dịu" cuộc chiến chống lạm phát của họ.





Phó chủ tịch Fed - Lael Brainard - hôm 14.11 khi trả lời phỏng vấn với Bloomberg cũng cho rằng, Fed còn nhiều việc phải làm nhưng vẫn báo hiệu có thể sẽ sớm giảm tốc độ thắt chặt sau khi xác định được mức độ và thời gian tăng chi phí đi vay nhằm chống lại lạm phát.

Lạm phát của Mỹ trong tháng 10 thấp hơn dự kiến ​​công bố trong tuần qua đã khiến đồng bạc xanh giảm mạnh. Bởi thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít hơn trong tháng 12 tới.

Trong khi đó, thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - Fabio Panetta - hôm qua phát biểu rằng ECB phải tiếp tục tăng lãi suất nhưng cần tránh việc thắt chặt quá mức, vì làm như vậy có thể phá hủy năng lực sản xuất và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế. Dữ liệu mới công bố hôm 14.11 cho thấy, sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 9...