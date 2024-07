Giá USD hôm nay 1.7.2024: 'Đô' tự do neo ở 26.000 đồng

Sáng 1.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi ngang, Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.253 đồng và bán ra 25.473 đồng; Eximbank mua vào 25.240 đồng và bán ra 25.473 đồng…

Tương tự, giá USD tự do duy trì giá mua vào 25.900 đồng và bán ra 25.980 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn các ngân hàng gần 510 đồng. Đây là mức chênh lệch cao so với khoảng cách thông thường chỉ hơn 300 đồng trong các tháng trước đó.

Giá USD tự do sáng 1.7 duy trì ở mức 26.000 đồng NGỌC THẮNG

Theo các chuyên gia, tỷ giá USD/VND vẫn ở mức cao một phần do tình hình nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu gia tăng bên cạnh việc đồng USD thế giới tăng giá. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê công bố, trong quý 2/2024, kim ngạch nhập khẩu cả nước ước đạt 93,4 tỉ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,7% so với quý 1/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,45 tỉ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước.



Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 105,4 điểm, giảm 0,1 điểm so với cuối tuần qua. Các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh tiến độ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng USD trên thế giới đã duy trì sức mạnh và tăng từ gần 5% kể từ cuối tháng 12.2023 đến nay khi Fed ra tín hiệu trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Điều này khiến cho các đồng tiền của nhiều quốc gia khác suy yếu. Chẳng hạn, đồng yen Nhật Bản đã giảm sâu đến mức hơn 160 yen đổi 1 USD, tương đương mất giá hơn 10% và đây cũng là mức mất giá của yen Nhật trong năm nay; đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng real của Brazil giảm hơn 10%...