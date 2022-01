Giá USD hôm nay 18.1.2022: Ngân hàng đồng loạt tăng, tự do tiếp tục giảm

Sáng 18.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.097 đồng/USD, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank cũng tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.550 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD; ngân hàng Eximbank cũng tăng 10 đồng lên mức mua vào là 22.620 đồng/USD và bán ra 22.820 đồng/USD như cuối tuần qua… Ngược lại giá USD tự do giảm nhẹ 10 đồng, đưa giá mua vào xuống 23.520 đồng/USD và bán ra 23.590 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán của USD tự do tăng lên 70 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường thế giới lên 95,16 điểm, đi ngang so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD trong phiên 17.1 đã tăng cao hơn bất chấp động lực từ kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dần lu mờ, trong khi đồng euro giảm từ mức cao nhất trong hai tháng so với đồng bạc xanh. Hiện tại, giới đầu tư và các nhà phân tích đang chờ đợi cuộc họp của Fed diễn ra trong hai ngày 25 - 26.1, trong đó đa số nhận định cơ quan này sẽ chưa điều chỉnh lãi suất. Các chuyên gia tại Rabobank cho biết nhu cầu đối với đồng bạc xanh vẫn đang ở mức cao trên thị trường.





Bên cạnh đó, Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế cũng thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn từ 2,95% xuống 2,85% cho một số tổ chức tài chính. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm nước này giảm lãi suất khi thị trường bất động sản lao dốc và các đợt bùng phát dịch Covid-19 lặp đi lặp lại làm giảm triển vọng tăng trưởng của nước này.

Còn một phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia ngân hàng UOB cho rằng cặp tiền GBP/USD vẫn có khả năng tăng hơn nữa. Lĩnh vực công nghiệp của Anh đã chứng kiến sự phục hồi vững chắc trong tháng 11.2021. Cụ thể, sản lượng sản xuất tăng 1,1% so với tháng 10.2021 và cao hơn so với kỳ vọng 0,2% và mức 0,1% đạt được vào tháng 10 trong khi tổng sản lượng công nghiệp đạt 0,7% so với dự kiến là 0,2% và -0,5% trong tháng trước...