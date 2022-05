Giá USD hôm nay 18.5.2022: Sụt giảm khi chứng khoán hồi phục

Sáng 18.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.140 đồng/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, ngân hàng Vietcombank cộng thêm 25 USD, đưa giá mua vào lên 22.955 đồng/USD và bán ra 23.265 đồng/USD; Eximbank cũng tăng 30 đồng khi công bố giá mua vào là 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD… Còn giá USD tự do tăng ở chiều mua vào nhưng giảm ở chiều bán ra so với hôm qua. Cụ thể, giá mua USD tăng thêm 30 đồng lên 23.800 đồng/USD và giảm 50 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.900 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index xuống 103,22 điểm, giảm 0,9 điểm so với hôm qua. Giá USD giảm ngày thứ ba liên tiếp khi tâm lý rủi ro được cải thiện đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng bạc xanh. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng đồng USD vẫn chủ yếu ổn định ở mức cao trong bối cảnh lo lắng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chưa thay đổi. Chia sẻ tại cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 17.5, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã nhấn mạnh quyết tâm chế ngự lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông cho biết mình sẽ ủng hộ kế hoạch tăng lãi suất cho đến khi giá cả hàng hóa trở lại mức lành mạnh hơn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nhận thấy các điều kiện tài chính đã ổn định và lạm phát đi xuống”, ông Powell cho hay.





Đầu tháng 5, Fed đã tăng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản và đây lần tăng thứ hai của năm 2022 trong bối cảnh lạm phát neo quanh mức đỉnh 40 năm. Điều này đã đẩy giá USD liên tục đi lên.

Trong bối cảnh này, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng trong phiên giao dịch ngày 17.5. Chỉ số Dow Jones cộng 431,17 điểm, tương đương 1,34% lên 32.654,59 điểm; Chỉ số S&P 500 tăng 80,84 điểm, tương đương 2,02% và đạt 4.088,85 điểm; Chỉ số Nasdaq nhảy vọt 321,73 điểm, tương đương 2,76% lên 11.984,52 điểm.