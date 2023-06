Giá USD hôm nay 18.6.2023: Đồng bạc xanh tăng giá trong khi JPY lao dốc

Sáng 18.6, giá USD tại nhiều ngân hàng ghi nhận một tuần đi lên. Chẳng hạn, Eximbank mua vào 23.290 đồng và bán ra 23.670 đồng, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank cũng cộng thêm 50 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 23.330 đồng và bán ra lên 23.700 đồng...

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng giai đoạn tỷ giá biến động mạnh trong nửa cuối 2022 đã đi qua. Công ty này dự báo tỷ giá trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục ổn định, biến động trong biên độ 3%, dưới mức biên độ 5% theo Ngân hàng Nhà nước quy định.

Giá USD ghi nhận một tuần tăng cao NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm gần 0,5 điểm sau 1 tuần, xuống còn 102,33 điểm, giảm 1,25 điểm so với cuối tuần trước. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này trong vòng một tháng trở lại đây.

Giá USD hạ nhiệt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp 2 ngày 13 - 14.6. Một số đồng tiền khác cũng biến động khá mạnh như euro tăng trở lại sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm. Hiện 1 euro giao dịch bằng 1,0940 USD. Trong nước, ngân hàng Eximbank trong phiên cuối tuần cũng tăng 12 đồng đối với đồng euro, đưa giá mua lên 25.372 đồng và bán ra lên 26.062 đồng.

Đáng chú ý, JPY rơi xuống mức thấp nhất của 15 năm so với đồng euro trong phiên ngày 16.6 với mức giảm 0,7% trong ngày, đưa giá JPY xuống mức đáy mới là 154,70 yen đổi một euro, giảm 0,7% trong ngày. Còn so với đồng USD, giá JPY giảm 0,7% xuống 141,73 yen đổi 1 USD. Tại thị trường Việt Nam, đồng JPY trong ngân hàng Eximbank được mua vào 164,12 đồng và bán ra 168,59 đồng, giảm gần 2 đồng so với đầu tuần qua.

Đồng JPY lao dốc sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì lãi suất ở mức siêu thấp và dự báo lạm phát sẽ chậm lại trong năm nay, điều này trái ngược với động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu. BoJ đã duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức - 0,1% như dự kiến của thị trường.