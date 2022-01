Giá USD hôm nay 19.1.2022: Đồng loạt tăng tại nhiều nơi

Sáng 19.1, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục đi lên. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.119 đồng/USD, tăng 22 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank cũng tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.560 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD; ngân hàng Eximbank tăng 30 đồng lên mức mua vào là 22.650 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 23.530 đồng/USD và giữ nguyên chiều bán ra 23.590 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường thế giới lên 95,75 điểm, tăng 0,6 điểm ngang so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng cao sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt. Trong đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm lần đầu tiên tăng trên 1% kể từ tháng 2.2020 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã tăng lên 1,5960%, cao nhất kể từ tháng 1.2020. Lợi suất đã có xu hướng tăng trong năm 2022, với các nhà đầu tư hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu tăng lãi suất ngay sau tháng 3 tới. Lợi suất kỳ hạn 2 năm được coi là thước đo thể hiện kỳ vọng của thị trường về mức lãi suất vay ngắn hạn mà Fed sẽ ấn định.





Tuy nhiên, theo Chester Ntonifor, Giám đốc bộ phận chiến lược ngoại hối của BCA Research tại Montreal, mức tăng của đồng USD sẽ không bền vững trong dài hạn, cụ thể là ngoài 3 đến 6 tháng. Nguyên nhân mà ông Ntonifor đưa ra đó là lạm phát là một vấn đề toàn cầu, Fed không thể tăng lãi suất nhanh hơn nhiều so với các ngân hàng trung ương khác, do đó lợi thế về tỷ giá của đồng bạc xanh sẽ thu hẹp so với các loại tiền tệ khác. Còn sự kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất của chính mình đã khiến đồng bảng Anh tăng giá. Hiện các nhà đầu tư vẫn chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde và các đồng nghiệp, cũng như biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của ngân hàng trung ương sẽ được công bố vào ngày 20.1.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán nhiều nơi tiếp tục đi xuống. Đóng cửa phiên 18.1, chỉ số Dow Jones giảm 543,34 điểm, tương đương 1,51% xuống 35.368,47 điểm; S&P 500 giảm 1,84% còn 4.577,11 điểm và Nasdaq Composite bốc hơi 2,6% xuống 14.506,9 điểm, mức thấp nhất trong vòng ba tháng gần đây. Tính chung, Nasdaq đã giảm quá 10% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 11.2021 và đang ở dưới đường bình quân trượt 200 ngày (MA 200) lần đầu tiên kể từ tháng 4.2020...