Giá USD hôm nay 20.9.2026: Tăng cao trong khi euro, yen Nhật lao dốc

Sáng 20.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên sau nhiều ngày sụt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.830 đồng, bán ra 26.210, tăng 100 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng tăng 100 đồng sau một tuần, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.830 đồng và bán ra 26.190 đồng…

Ngược chiều USD, một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm trong tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 188 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào xuống 29.413 đồng, bán ra 30.654 đồng; bảng Anh giảm 241 đồng, mua vào 34.227 đồng, bán ra còn 35.324 đồng; yen Nhật lao dốc 3,55 đồng khi mua vào 160,58 đồng, bán ra xuống 169,95 đồng...

Giá USD ghi nhận một tuần tăng cao trong khi euro và yen Nhật lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng vọt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Chỉ số USD-Index lên 100,22 điểm, tăng 1,12 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10.2025. Sau Fed, đến lượt Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 18.9. BoJ đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lên 1,25% - mức cao nhất kể từ năm 1995. Quyết định của BoJ không gây bất ngờ. Khảo sát trước đó của CNBC trước đó cho thấy gần 90% các nhà kinh tế dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong tuyên bố sau cuộc họp, BoJ giải thích lý do tăng lãi suất là lạm phát có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2%. Sau quyết định của BoJ, đồng yen giảm 0,45% xuống 156,64 yen/USD, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 4,9 bps xuống 2,947%.

Ông Scott Welch, Giám đốc đầu tư tại Certuity, nhận định trên CNBC rằng một chu kỳ tăng lãi suất mới chỉ bắt đầu và có thể kìm hãm hiệu suất của thị trường cổ phiếu trong những tháng tới. Ông tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trong năm 2026 và có lẽ thêm một hoặc hai lần nữa trong năm 2027. Kỳ vọng của ông cũng như nhiều nhà đầu tư về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất là nguyên nhân chính giúp đồng USD lên cao.