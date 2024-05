Giá USD hôm nay 21.5.2024: Hướng đến 26.000 đồng

Sáng 21.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD ở mức 24.251 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng theo như Vietcombank mua chuyển khoản 25.264 đồng và bán ra 25.464 đồng, cộng thêm 4 đồng so với hôm qua; Eximbank mua chuyển khoản 25.240 đồng và bán ra lên 25.463 đồng, tăng 5 đồng…

Giá USD tự do mua vào 25.650 đồng và bán ra 25.740 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tự do đang cao hơn ngân hàng khoảng 275 đồng.

Giá USD sáng 21.5 tiếp tục tăng nhẹ NGỌC THẮNG

Mới đây, tại buổi họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để tỷ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tương đối về tỷ giá.

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 104,5 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Giới đầu tư đang có tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng khi Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, bị thiệt mạng trong tai nạn trực thăng và giao dịch đồng bạc xanh trầm lắng. Trong các phiên vừa qua, giá USD đi xuống khi kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất từ tháng 9 gia tăng.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20.5, (rạng sáng 21.5 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,65% lên mức cao kỷ lục 16.794,88 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng cộng thêm 0,09% lên 5.308,13 điểm. Ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm 196,82 điểm, tương đương giảm 0,49% xuống 39.806,77 điểm. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một tuần mạnh mẽ, với S&P 500 ghi nhận 4 tuần leo dốc liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục hay Dow Jones cũng tăng tuần thứ 5 liên tiếp...