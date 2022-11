Giá USD hôm nay 22.11.2022: Đô la tự do giảm 400 đồng so với đầu tháng

Sáng 22.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố duy trì ở mức 23.674 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi ngang như Eximbank tiếp tục mua vào 24.620 đồng/USD và bán ra 24.855 đồng; ngân hàng Vietcombank cũng duy trì giá mua 24.577 đồng/USD và bán ra 24.857 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 24.950 đồng và bán ra 25.050 đồng. Hiện giá đô la Mỹ tự do giảm 400 đồng so với đầu tháng 11 nhưng vẫn đang cao hơn giá của các ngân hàng thương mại từ 195 - 200 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index đạt 107,67 điểm, tăng 0,72 điểm so với hôm qua.





Một loạt những thông tin bất lợi về tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc, bao gồm việc nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau gần 6 tháng, đã khiến nhà đầu tư thận trọng tìm tới các kênh trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, những bình luận khá “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giúp đồng USD ổn định sau khi giảm mạnh vào đầu tháng 11.

Nhà đầu tư vẫn tiếp tục theo dõi thông điệp từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xoay quanh chính sách tiền tệ. Hôm qua, Chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Loretta Mester, đã nhắc lại rằng việc nâng lãi suất sẽ tiếp tục, nhưng có thể với mức nâng nhỏ hơn trong tương lai. Trong khi đó, hôm nay sẽ có thêm Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, James Bullard, phát biểu. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed dự kiến được công bố vào ngày 23.11, với hy vọng sẽ giúp làm sáng tỏ ngân hàng này dự kiến tăng lãi suất ra sao... trước khi tạm nghỉ vào ngày 24.11 dịp lễ Tạ ơn.