Giá USD hôm nay 24.12.2021: Sụt giảm cả trong và ngoài nước

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 15 - 20 mỗi đồng vào sáng 24.12, Vietcombank mua vào còn 22.785 - 22.815 đồng/USD và bán ra 23.095 đồng/USD; Eximbank mua vào còn 22.830 - 22.850 đồng/USD và bán ra 23.040 đồng/USD… Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 23.193 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá mua USD giảm 10 đồng, xuống còn 23.580 đồng và bán ra 23.610 đồng.

Đồng bạc xanh sáng 24.12 giảm nhẹ 0,03 điểm, xuống 96,08 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 23.12), giá USD biến động liên tục lên xuống trong biên độ 96 - 96,3 điểm. Mỹ công bố những thông tin kinh tế khả quan trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Chỉ số giá tiêu dùng PCE lõi của nước Mỹ tháng 11 tăng 0,5% so với tháng trước, nối tiếp đà tăng 0,5% của tháng trước đó và mạnh hơn mức tăng 0,4% theo dự báo. So với cùng kỳ năm 2020, PCE lõi đã tăng 4,7%. Tiếp theo, giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi của nước Mỹ tăng 0,8% sau khi tăng 0,3% ở tháng trước và mạnh hơn mức tăng 0,6% theo dự báo. Giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền toàn phần tăng 2,5% sau khi giảm nhẹ 0,4% ở tháng 10, tích cực hơn so với mức kỳ vọng tăng 1,9%. Cuối cùng, doanh số bán nhà mới tại Mỹ đạt 744.000 căn trong tháng 11, cao hơn mức 662.000 căn của tháng 10 nhưng chưa đạt mức dự báo 770.000 căn.





Chi tiêu dùng tăng vững chắc, giúp kinh tế Mỹ có thể kết thúc năm 2021 với tình trạng tích cực. Tin tức về biến thể Omicron trở nên lạc quan hơn khi các nghiên cứu cho thấy Omicron không mạnh bằng các biến thể khác. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt một loại thuốc viên làm giảm đáng kể tác động của virus. Nhà chức trách Mỹ cấp phép cho thuốc kháng virus của Merck & Co được sử dụng trong điều trị Covid-19 với những bệnh nhân trưởng thành nguy cơ cao nhất định, một ngày sau khi cấp phép cho phương thức tương tự nhưng hiệu quả hơn của Pfizer.

Ngoài ra, đô la tăng giá một phần đến từ lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ ở mức 1,47%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trước những thông tin tích cực, chỉ số Dow Jones tăng 196,67 điểm, tương đương 0,55%, lên 35.950,56 điểm; S&P 500 tăng 29,23 điểm, tương đương 0,62%, lên 4.725,79 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.712,02 điểm thiết lập hôm 10.12; Nasdaq tăng 131,48 điểm, tương đương 0,85%, lên 15.653,37 điểm.