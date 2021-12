Giá USD hôm nay 26.12.2021: Đồng loạt đi xuống

Sáng 26.12, giá USD tại các ngân hàng thương mại đánh dấu một tuần đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua USD với giá 22.700 đồng/USD và bán ra 23.010 đồng/USD, giảm 130 đồng ở chiều mua vào và giảm 90 đồng ở chiều bán ra. Hay ngân hàng Eximbank mua vào là 22.750 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD, giảm 110 đồng ở cả hai chiều sau một tuần...Giá USD trên thị trường tự do được mua vào 23.570 đồng/USD và bán ra là 23.600 đồng/USD, giảm 35 đồng ở chiều mua vào và giảm 45 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng thương mại trong tuần đồng loạt đi xuống. Ví dụ ngân hàng Vietcombank mua vào 25.245 đồng/euro và bán ra 26.660 đồng/euro, giảm 41 - 43 đồng so với cuối tuần qua. Hay Eximbank cuối tuần niêm yết giá mua vào là 25.593 đồng/euro và bán ra 26.143 đồng/euro, giảm 44 - 45 đồng so với cuối tuần qua... Đồng thời, giá euro trên thị trường tự do cũng giảm 20 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống 26.450 đồng/euro và bán ra còn 26.550 đồng/euro.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đạt 96,14 điểm, đi ngang so với cuối tuần qua. Giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trong bối cảnh sức hấp dẫn của tài sản an toàn gia tăng do nhà đầu tư lo lắng về dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Số lượng ca mắc mới của biến thể Omicron tăng vọt ở Mỹ khiến các doanh nghiệp lao đao, buộc chính quyền phải thắt chặt hạn chế vào thời điểm quan trọng của ngành giải trí và bán lẻ vào dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng kỳ vọng kế hoạch nâng lãi suất của ngân hàng trung ương sẽ sớm được thực thi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình giảm mua trái phiếu hằng tháng. Dù vậy, các kết quả nghiên cứu tích cực về Omicron gần đây đã đẩy giá đồng bạc xanh sụt giảm trong phiên cuối tuần. Ngay cả dữ liệu được công bố vào ngày 23.12 cho thấy áp lực lạm phát liên tục tại Mỹ cũng không làm giảm đi tâm lý lạc quan khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron ít có khả năng dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như các biến thể trước đó...