Giá USD hôm nay 27.12.2021: Sụt giảm trên thị trường tự do

Sáng 27.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.174 đồng/USD, giảm 19 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 22.600 đồng/USD và bán ra 23.000 đồng/USD; ngân hàng Eximbank giảm 20 đồng khi mua vào là 22.730 đồng/USD và bán ra 22.940 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do được mua vào 23.530 đồng/USD và bán ra là 23.590 đồng/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, đơn vị này đang có nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại, khối lượng dự kiến là 100 triệu USD bằng hình thức giao ngay. Giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày hôm nay 27.12 và thanh toán vào ngày 29.12. Với lượng ngoại tệ này, tương ứng sẽ có hơn 2.200 tỉ đồng được bơm vào hệ thống ngân hàng. Tính từ đầu tháng 12 tới nay, Kho bạc Nhà nước đã thông báo chào mua 800 triệu USD, tương đương với khoảng 18.400 tỉ đồng, lớn hơn gấp nhiều lần con số 150 triệu USD và 250 triệu USD trong tháng 10 và tháng 11 trước đó. Động thái này phần nào giúp tăng cường thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại vào cuối năm và tăng cường gia tăng lượng dự trữ ngoại tệ.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ còn 96,11 điểm. Thị trường ngoại hối nói chung và đồng USD tuần này có thể phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới đến từ Mỹ và các thị trường quan trọng khác như châu Âu và Anh. Đó là số liệu về chỉ số tâm lý của người tiêu dùng trong tháng 12 tại Mỹ được công bố vào ngày 28.12. Tiếp theo đó là báo cáo tình hình thất nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới được công bố vào ngày 30.12. Bên cạnh đó, các dữ liệu thống kê khác bao gồm dữ liệu thương mại, chỉ số PMI của Chicago và số liệu lĩnh vực nhà ở của Mỹ cũng được đưa ra. Tuy nhiên, những báo cáo này được cho rằng ít có khả năng thu hút quá nhiều sự chú ý từ thị trường. Còn tại châu Âu, thống kê số lượng người tìm việc tại Pháp sẽ là chỉ số quan trọng vào đầu tuần. Mặc dù vậy, với việc nhiều công ty lớn ở châu Âu đang đóng cửa, tác động của báo cáo này lên tỷ giá đồng euro so với USD có thể sẽ bị hạn chế...