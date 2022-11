Giá USD hôm nay 28.11.2022: Đô tự do tăng nhẹ nhưng vẫn thua xa euro

Sáng 28.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.667 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn tại ngân hàng Eximbank, giá USD được giữ nguyên chiều mua vào 24.620 đồng/USD nhưng cộng thêm 28 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua, lên 24.848 đồng/USD; Ngân hàng Vietcombank giảm 8 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.570 đồng/USD và giữ nguyên giá chiều bán ra 24.840 đồng... Trong khi đó, đồng euro tại ngân hàng Eximbank được mua vào 25.349 đồng/euro và bán ra 26.003 đồng/euro, giảm từ 83 - 111 đồng so với cuối tuần qua.

Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.950 đồng/USD nhưng cộng thêm 20 đồng ở chiều bán ra, lên 25.050 đồng/USD. Giá euro cũng đi xuống so với cuối tuần qua khi còn mua vào 25.500 đồng/euro và bán ra 25.750 đồng/euro, giảm 180 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra...

Trên thị trường quốc tế, đồng USD vẫn ở mức thấp khi chỉ số USD-Index đạt 106,17 điểm, tăng 0,12 điểm so với cuối tuần qua. Theo Investing, đồng USD mở phiên tuần ở mức thấp do ảnh hưởng từ đà giảm cuối tuần trước từ sau các tín hiệu ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed đã cho biết có thể thắt chặt tiền tệ ít mạnh mẽ hơn và đây là tín hiệu về việc tăng lãi suất chậm hơn trong tương lai. Điều này khiến đồng bạc xanh đi xuống sau khi việc tăng lãi suất lên cao của Fed trước đó đã giúp đà tăng kéo dài.





Tuần này, các nhà đầu tư chờ đợi việc công bố dữ liệu tăng trưởng và việc làm của Mỹ để cân nhắc các tác động của lãi suất.

Trong khi đó, đồng euro tăng giá đến gần mức cao nhất trong 4 tháng nhờ dữ liệu kinh tế Đức tăng trưởng nhiều hơn so với dự đoán trong quý 3/2022. Cụ thể, giá euro cuối tháng 8 tại các ngân hàng thương mại Việt Nam mua vào 23.200 đồng/euro và bán ra là 23.600 đồng/euro. Trên thế giới thì 1 euro quy đổi được 0,9959 USD (trong khi hiện nay thế giới là 1 euro đổi được 1,0347 USD). Ngoài ra, công ty nghiên cứu thị trường GfK cho biết niềm tin của người tiêu dùng Đức đã cải thiện lần thứ hai liên tiếp. Ngược lại, đồng yen Nhật tiếp tục mất giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Tokyo đạt mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 11...