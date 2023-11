Giá USD hôm nay 28.11.2023: Đô la tự do tiếp tục giảm 50 đồng

Sáng 28.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.930 đồng, giảm 17 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Ví dụ, ngân hàng Eximbank mua vào 24.030 và bán ra 24.420 đồng, giảm 10 đồng nhưng Vietcombank cộng 10 đồng so với hôm qua khi mua vào 24.060 đồng và bán ra 24.430 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 50 đồng so với hôm qua khi còn mua vào 24.570 đồng và bán ra 24.670 đồng.

Giá USD tự do sáng 28.11 giảm mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống khi chỉ số USD-Index còn 103,12 điểm, giảm 0,19 điểm so với hôm qua. Số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua cho thấy số lượng nhà mới được bán với tốc độ chậm hơn dự kiến trong tháng 10 mặc dù vẫn cho thấy sự cải thiện so với một năm trước.

Cuối tuần trước, một số thông tin như số lượng đơn xin trợ cấp giảm mạnh hơn mức dự báo, số liệu về hàng tiêu dùng không đạt kỳ vọng và lạm phát kỳ vọng cho năm tới theo khảo sát của Đại học Michigan gia tăng... khiến thị trường càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12. Đồng thời nhiều khả năng Fed sẽ thực hiện việc giảm lãi suất vào năm sau.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường cho thấy khoảng 23% khả năng Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sớm nhất là vào tháng 3.2024 và tăng lên mức 50% cho khả năng thực hiện từ tháng 5.2024.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ Mỹ công bố các số liệu mới nhất về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân - PCE - là thước đo lạm phát yêu thích của Fed; chỉ số ISM sản xuất và dịch vụ cũng như báo cáo niềm tin người tiêu dùng...