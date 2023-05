Giá USD hôm nay 28.5.2023: Tăng cao khi dự báo Mỹ tiếp tục nâng lãi suất

Ngược lại, giá euro kết tuần đi xuống như Eximbank giảm 94 - 96 đồng, đưa giá mua vào 24.842 đồng, bán ra 25.519 đồng. Giá euro tự do cũng giảm khoảng 120 - 140 đồng sau một tuần, xuống còn mua vào 25.141 đồng và bán ra 25.241 đồng.



Giá USD tăng cao trong tuần NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế trong tuần liên tục đi lên và chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 104,23 điểm, tăng 1 điểm so với cuối tuần trước. Theo Reuters, đồng bạc xanh giao dịch gần mức cao nhất trong 2 tháng so với các đồng tiền chính và hướng tới mức tăng nhiều hơn. Điều này do nhiều nhà đầu tư cho rằng lãi suất của Mỹ có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến ban đầu. Những lo lắng về các cuộc đàm phán trần nợ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng tiếp tục phủ bóng đen lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, phải đến ngày 5.6 Mỹ mới cạn tiền trả nợ, thay vì 1.6 như tính toán trước đó. Điều này giúp Nhà Trắng và đảng Cộng hòa Mỹ có thêm thời gian để đàm phán về trần nợ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá khoảng 52% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác tại cuộc họp chính sách vào tháng 6, cao hơn mức 36% khả năng một tuần trước. Đây là nguyên nhân giúp đồng USD liên tục tăng cao trong tuần này. Như vậy, việc dự báo Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay cũng đã được thu hẹp lại…