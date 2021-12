Giá USD hôm nay 29.12.2021: Lao dốc trên thị trường tự do

Sáng 29.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.154 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại một số ngân hàng cũng tăng trở lại như Vietcombank tăng 20 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.670 đồng/USD và giá bán ra lên 22.980 đồng/USD; ngân hàng Eximbank tăng 50 đồng khi mua vào là 22.740 đồng/USD và bán ra lên 22.950 đồng/USD...

Giá USD trên thị trường tự do được mua vào 23.440 đồng/USD và bán ra 23.540 đồng/USD. So với đầu ngày hôm qua, giá mua và bán USD tự do giảm 80 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá mua và bán lên cao với mức 100 đồng/USD.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt 96,15 điểm, tăng 0,9 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD tăng cao hơn nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư an toàn gia tăng khi lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19 đã hạn chế sức mạnh của thị trường chứng khoán, cùng với đó là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.2022. Theo Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FXStreet.com, các quỹ tương lai của Fed đang định giá tốt hơn với tỷ lệ 50% khi khả năng diễn ra đợt tăng lãi suất này.

Một số nhà phân tích cho rằng dự đoán về đợt tăng lãi suất đầu tiên sau đại dịch là động lực của đồng bạc xanh. Hơn nữa, một số ngân hàng trung ương khác có thể đảm bảo rằng họ vẫn đi sau Fed một bước và chỉ siết chặt chính sách sau khi có hành động rõ ràng từ Fed. Vì vậy, động thái của Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể tác động mạnh đến đồng bạc xanh ngay cả khi lãi suất có khả năng tăng hơn nữa vào năm 2022.