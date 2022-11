Giá USD hôm nay 29.11.2022: Đô la tự do và euro cùng sụt giảm

Sáng 29.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt duy trì ở mức 23.667 đồng như hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đứng yên như ngân hàng Eximbank tiếp tục mua vào 24.620 đồng/USD và bán ra 24.848 đồng; Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 24.570 đồng/USD và bán ra 24.840 đồng... Trong khi đó, đồng euro tại Eximbank được mua vào 25.276 đồng/euro và bán ra 25.907 đồng, giảm 96 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giảm 30 đồng so với hôm qua, xuống còn mua vào 24.920 đồng/USD và bán ra xuống 25.020 đồng. Tương tự, giá euro cũng đi xuống so với cuối tuần qua khi còn mua vào 25.450 đồng/euro và bán ra 25.700 đồng, giảm 50 đồng...

Trên thị trường quốc tế, USD tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 106,72 điểm, tăng 0,57 điểm so với hôm qua. Các chuyên gia dự báo thị trường trong giai đoạn tới sẽ biến động mạnh khi nhiều số liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Đáng chú ý là báo cáo giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - sẽ được công bố vào 1.12 và báo cáo việc làm tháng 11 được thông báo sau đó một ngày là 2.12.





Bên cạnh đó, bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell - tại sự kiện của Viện Brookings vào ngày 30.11 cũng được chú ý vì nhà đầu tư có thể căn cứ để phán đoán xu hướng lãi suất trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 và mức độ gia tăng trong năm 2023 cũng sẽ thấp hơn.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong phiên đầu tuần 28.11. Cổ phiếu của các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất ở Trung Quốc giảm mạnh như Apple mất 2,6% sau khi Bloomberg đưa tin rằng tình trạng bất ổn tại một nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc có thể dẫn tới sản lượng iPhone năm nay giảm khoảng 6 triệu chiếc so với kế hoạch. Chốt phiên 28.11 (rạng sáng 29.11 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt gần 498 điểm, tương đương 1,45% xuống 33.849,46 điểm; S&P 500 giảm 1,54% còn 3.963,94 điểm và Nasdaq Composite mất 1,58%, kết phiên ở 11.049,5 điểm.