Giá USD hôm nay 29.1.2023: Giảm mạnh khi kiều hối về Việt Nam gần 19 tỉ đô

Giá USD tại một số ngân hàng thương mại sau khi giao dịch trở lại có điều chỉnh tăng khoảng 10 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Cụ thể, Eximbank mua vào ở mức 23.300 đồng/USD, bán ra 23.570 đồng/USD; Vietcombank mua vào với giá 23.260 đồng/USD, bán ra 23.630 đồng/USD… Ngược lại, giá USD tự do hiện giảm khoảng 40 - 50 đồng so với trước tết, còn mua vào 23.490 đồng/USD và bán ra 23.540 đồng/USD.

Ngọc Thắng

Số liệu trong Báo cáo về Di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) thực hiện cho thấy, tổng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2022 tăng trưởng gần 5% so với năm 2021 và đạt gần 19 tỉ USD (tương đương tăng gần 1 tỉ USD).

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối. Đây là nguồn lực quan trọng bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào Việt Nam góp phần phát triển kinh tế nói chung và ổn định thị trường ngoại hối nói riêng.

Giá USD trên thị trường quốc tế ghi nhận một tuần giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index chỉ còn 101,91 điểm, giảm 0,08 điểm. Đồng USD đã nhích nhẹ vào phiên cuối tuần nhưng không đáng kể khi thị trường củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất ở mức thấp từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Việc dữ liệu tăng trưởng GDP quý 4/2022 của Mỹ cao hơn dự kiến một ít không làm thay đổi nhiều tính toán của các chuyên gia trong khi chi tiêu thực của người tiêu dùng chậm hơn dự kiến và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hàng quý cũng giảm mạnh một cách đáng ngạc nhiên.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng, mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu nhưng có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phản ứng với chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này có thể sẽ khiến Fed xem xét lại quan điểm của mình vì tăng lãi suất quá mạnh và nhanh có nguy cơ khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái...