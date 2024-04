Giá USD hôm nay 29.4.2024: Thị trường tự do tiếp tục giảm

Sáng 29.4, các ngân hàng đang nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống so với tuần trước đó và đa số được bán ra với giá 25.458 đồng - là mức trần so với tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Trong khi đó, giá USD tự do mua vào 25.540 đồng và bán ra 25.640 đồng, giảm 40 - 50 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD tự do sáng 29.4 NGỌC THẮNG

Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường, Công ty quản lý quỹ VinaCapital - nhận định: Từ đầu năm đến ngày 26.4, tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5%. Tiền VND đồng thời phải đối mặt với áp lực giảm giá từ USD mạnh (do lãi suất USD cao hơn) và từ việc giá vàng tăng cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sử dụng một số công cụ trong hai năm qua để ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, bao gồm bán dự trữ ngoại hối USD cho các ngân hàng thương mại trong nước; tăng lãi suất điều hành; rút thanh khoản ra khỏi thị trường tiền tệ để đẩy lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng hệ thống ngân hàng hiện đang nắm giữ một lượng USD dồi dào, nên các ngân hàng chỉ mua vào lượng USD không đáng kể từ Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Ngoài việc can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối (tức là mua hoặc bán USD), các ngân hàng trung ương trên thế giới thường sử dụng lãi suất để bảo vệ giá trị đồng tiền của nước mình. Tuần qua, cơ quan điều hành đã nâng lãi suất cho vay OMO 14 ngày thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25%, có lẽ cũng là nỗ lực đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao hơn. Lãi suất tiền đồng cao hơn khuyến khích các ngân hàng thương mại nắm giữ tiền đồng và không khuyến khích "giao dịch chênh lệch lãi suất" khi các ngân hàng vay VND với lãi suất thấp và chuyển tiền đó thành tiền gửi USD với lãi suất cao. Bên cạnh đó, một số ngân hàng gần đây đã tăng lãi suất tiết kiệm. "Chúng tôi tin rằng lãi suất tiền gửi sẽ cần cao hơn khoảng 50 - 100 điểm cơ bản vào cuối năm nay để việc dùng tiết kiệm mua vàng (không được hưởng lãi suất) hoặc mua USD để đầu cơ tỷ giá USD/VND bớt phần hấp dẫn...", ông Michael Kokalari chia sẻ thêm.

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống 105,8 điểm, thấp hơn 0,15 điểm so với hôm qua. Việc kinh tế của Mỹ trong quý 1/2023 hồi phục chậm nhưng lạm phát tăng cao hơn dự báo khiến đồng USD quay đầu đi xuống. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đang định giá 58% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức dự báo 70% trong đầu tuần trước...