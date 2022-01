Giá USD hôm nay 3.1.2022: 'Ngóng' thông tin trong năm mới

Sáng 3.1, các ngân hàng trong nước còn nghỉ lễ năm mới nên không có giao dịch. Giá USD tại các ngân hàng chốt năm đứng ở mức thấp như Vietcombank mua vào 22.610 đồng/USD và bán ra 22.920 đồng/USD... Nhưng trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng đầu tuần đạt 95,75 điểm, tăng 0,09 điểm so với cuối tuần qua.

Lạm phát vẫn đang là một chủ đề nóng và sẽ được nhà đầu tư quan tâm theo dõi trong năm mới vì sẽ tác động ngay đến thị trường tài chính tiền tệ. Trong tuần đầu của năm 2022, đồng bạc xanh có thể sẽ bị tác động bởi một số dữ liệu thống kê kinh tế tại Mỹ và các thị trường quan trọng như châu Âu và Anh. Cụ thể như tại Mỹ, báo cáo PMI sản xuất và phi sản xuất của ISM, số liệu bảng lương phi nông nghiệp cùng với dữ liệu về tình trạng thất nghiệp sẽ lần lượt được công bố từ ngày mai 4.1 - 6.1. Những tin tức này sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ đón năm mới. Trong số đó, bảng lương phi nông nghiệp được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá USD. Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong tình hình tuyển dụng việc làm tại Mỹ sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá. Đồng thời, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) phát hành vào ngày 5.1 cũng có thể sẽ tác động đến đồng USD.





Tại châu Âu, một loạt báo cáo về PMI lĩnh vực sản xuất của Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và toàn bộ khu vực đồng euro sẽ được công bố trong tuần này và sẽ là những dữ liệu được chú trọng do có khả năng gây ra sự biến động về tỷ giá đồng euro so với USD. Trong năm vừa qua, đồng euro giảm hơn 7% so với đồng bạc xanh với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì quan điểm ôn hòa trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng tốc thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nhà phân tích tại Scotiabank nhận thấy sức mạnh của đồng tiền chung châu Âu sẽ tiếp tục đi xuống trong năm mới khi mà ECB được dự đoán sẽ chỉ tăng lãi suất vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023...