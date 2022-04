Giá USD hôm nay 30.4.2022: Nguồn ngoại tệ dồi dào

Giá USD trong ngân hàng ngày 30.4 giữ ở mức ổn định, Vietcombank mua vào với giá 22.785 - 22.815 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.095 đồng; Eximbank mua vào 22.850 - 22.870 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.050 đồng/USD. Giá ngoại tệ tại ngân hàng thấp hơn tự do 500 đồng/USD. Giá đô la Mỹ tự do tăng 15 đồng, mua vào lên 23.505 đồng/USD và bán ra 23.556 đồng/USD.

Nguồn vốn ngoại tệ trên thị trường dồi dào đã giúp giá USD ổn định hơn. Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa mới công bố vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm ước đạt 5,92 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 202. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, kiều hối chuyển về TP.HCM trong quý 1/2022 đạt 1,775 tỉ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng gần 25% so với lượng kiều hối chuyển về cả năm 2021. Nguồn kiều hối này cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 3 tháng đầu năm góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, du lịch dịch vụ phát triển. Đây tiếp tục là mức tăng trưởng khá, tín hiệu tốt trong bối cảnh những tháng đầu năm phát sinh các diễn biến phức tạp về địa chính trị có ảnh hưởng đến thị trường và hoạt động kinh tế thương mại trên thế giới.





Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh đã sụt giảm mạnh từ mức cao, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 103,23 điểm. Nhà đầu tư có phản ứng bán ra ngoại tệ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp vào tuần tới về lãi suất. Thị trường cũng như các thành viên của Fed trước đây đã "bóng gió” về việc tăng lãi suất thêm 0,5%. Dự kiến điều này sẽ xảy ra vào cuộc họp tới. Thế nhưng, giá USD tăng mạnh với tần suất nhanh sẽ làm ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu cũng như nền kinh tế dễ suy thoái hơn khi các doanh nghiệp trả chi phí vay tăng.