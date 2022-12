Giá USD hôm nay 30.12.2022: Người giữ USD lỗ nặng trong 2 tháng qua

Ngày 30.12, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, xuống còn 23.612 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch cuối ngày 29.12 ở mức 23.600 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 20 đồng, Eximbank mua vào còn 23.470 - 23.490 đồng/USD, bán ra 23.740 đồng/USD; Vietcombank mua vào 23.410 - 23.440 đồng, bán ra 23.790 đồng…

Giá đồng bạc xanh tự do tiếp tục giảm thêm 50 đồng, xuống còn 23.715 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.775 đồng. Như vậy, giá bán đô la Mỹ tự do đã xuống thấp hơn so với ngân hàng. So với mức đỉnh đạt được hồi tháng 10, giá USD tự do hiện nay đã giảm 1.725 đồng/USD, người nắm giữ USD lỗ ngay 6,7%.





Giá USD quốc tế giảm tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,04 điểm, xuống còn 103,94 điểm. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 24.12 ở mức 225.000 đơn, tăng so với 216.000 đơn ghi nhận ở tuần trước đó và bằng với dự báo của các chuyên gia. Đây là tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận số đơn tăng lên, song còn rất nhỏ, thậm chí trung bình 4 tuần gần nhất chỉ ở mức 221.000 đơn, thấp hơn nhiều so với 250.000 đơn của 4 tuần trước đó. Dù vậy thông tin đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng khiến đà bán tháo chứng khoán của các nhà đầu tư trên thị trường Mỹ chững lại. Các chỉ số chứng khoán vì thế tăng lên như Dow Jones tăng 345,09 điểm (tương đương 1,05%) lên 33.220,80 điểm, phục hồi gần như toàn bộ mức giảm trong phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 tiến 1,75% lên 3.849,28 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lên 2,59%, đạt 10.478,09 điểm.