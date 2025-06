Giá USD hôm nay 30.6.2025: Đô tự do 'neo' sát 26.500 đồng

Sáng 30.6, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.052 đồng, tăng 4 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đứng yên như Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 25.910 đồng, bán ra 26.270 đồng; ACB cũng mua chuyển khoản 25.920 đồng và bán ra 26.270 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng không thay đổi khi vẫn mua vào 26.380 đồng, bán ra 26.480 đồng.

Trong khi đó, giá euro tiếp tục tăng như Vietcombank mua chuyển khoản lên 30.090 đồng, bán ra lên 31.391 đồng, cao hơn cuối tuần qua 27 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm nhẹ xuống còn mua vào 35.208 đồng, bán ra 36.336 đồng, thấp hơn 87 đồng…

Giá USD sáng 30.6 trong nước đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,42 điểm, xuống 96,83 điểm. Đồng bạc xanh chịu áp lực khi Tổng thống Donald Trump lại thúc giục Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ không ngừng chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell và nói rằng sẽ "vui lòng nếu ông ấy từ chức". Đây là đợt công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump khi Fed vẫn duy trì lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% trong năm nay.

Đồng bạc xanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi so với đồng euro khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần và có thể sớm hơn dự kiến trước đây khi một số dữ liệu chỉ ra nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ làm giảm lợi thế lãi suất của đồng USD so với các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, đồng USD cũng được hỗ trợ phần nào sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với Canada và ông sẽ xem xét việc ném bom Iran một lần nữa. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã phát biểu rằng các thỏa thuận thương mại khác nhau của chính quyền Trump với các quốc gia khác có thể được thực hiện vào ngày nghỉ lễ ngày 1.9...