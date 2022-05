Giá USD hôm nay 4.5.2022: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục tăng

Sáng 4.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.128 đồng/USD, giảm 12 đồng so với hôm qua. Nhưng một số ngân hàng thương mại vẫn duy trì giá USD như cuối tuần qua. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank vẫn mua vào là 22.785 đồng/USD và bán ra 23.095 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.850 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD... Còn giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng so với hôm qua. Cụ thể, giá mua vào lên 23.580 đồng/USD và bán ra 23.680 đồng/USD.

Trước sức ép tăng giá USD trên thị trường quốc tế, một số dự báo của các tổ chức quốc tế cho rằng các đồng tiền trong khu vực nói chung và tiền đồng nói riêng sẽ chịu áp lực giảm giá lớn hơn trong năm nay. Gần đây nhất, ngân hàng UOB tiếp tục giữ quan điểm thận trọng đối với tiền đồng và tiếp tục dự đoán tiền đồng sẽ giảm nhẹ cùng với xu hướng của các đồng tiền khác ở châu Á so với đô la Mỹ. Dù vậy, nếu Việt Nam có thể thành công trong việc giữ lạm phát trong tầm mục tiêu kiểm soát thì đó là cơ sở giúp ổn định lãi suất và tỷ giá.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống 103,45 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi chạm đỉnh mới 3,01% trong phiên trước đó. Ngoài ra, còn có một số tín hiệu tích cực về nền kinh tế cũng hạ nhiệt phần nào giá USD. Cụ thể, số đơn hàng nhà máy tháng 3 tại Mỹ tăng 2,2%, tốt hơn dự báo hay vị trí tuyển dụng đạt 11,5 triệu, mức cao mọi thời đại.

Trong khi đó, đồng euro tăng nhẹ trở lại sau khi đã sụt giảm khoảng 14% so với USD trong ba tháng qua. Đồng yen Nhật Bản giữ vững ở mức thấp hơn 20 năm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản kiên quyết giữ lãi suất ở mức cực thấp bằng cam kết mua số lượng trái phiếu không giới hạn hằng ngày để bảo vệ mục tiêu lãi suất của mình...