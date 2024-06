Giá USD hôm nay 4.6.2024: 'Đô' tự do lao dốc xuống dưới 25.800 đồng

Sáng 4.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.246 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Vietcombank mua chuyển khoản xuống 25.218 đồng và bán ra 25.458 đồng, giảm 36 đồng ở chiều mua và giảm 16 đồng ở chiều bán ra; Eximbank mua vào 25.230 đồng và bán ra 25.457 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 16 đồng ở chiều bán ra; BIDV cũng giảm 36 đồng ở chiều mua, xuống còn 25.218 đồng và giảm 16 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.458 đồng…

Tương tự, giá USD tự do cũng lao dốc khi còn mua vào 25.580 đồng và bán ra 25.740 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 170 ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do lao dốc sáng 4.6 NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đà giảm. Chỉ số USD-Index xuống còn 104 điểm, giảm 0,48 điểm so với hôm qua. Đây là mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua của đồng bạc xanh sau khi báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần chậm lại với số liệu về chi tiêu sản xuất và xây dựng yếu hơn dự kiến.

Cụ thể, báo cáo mới đây cho thấy, lĩnh vực sản xuất tại Mỹ có dấu hiệu chậm lại, với chỉ số sản xuất ISM đạt 48,7 trong tháng 5, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD suy yếu. Chỉ số này thấp hơn mức 50 là một dấu hiệu của sự thu hẹp sản xuất.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi một số dữ liệu của Mỹ như báo cáo việc làm khu vực tư nhân sẽ công bố vào ngày 5.6 từ ADP, báo cáo việc làm tháng 5 vào ngày 7.6...