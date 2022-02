Giá USD hôm nay 5.2.2022: Đô la tự do lại quay đầu giảm nhẹ

Ngày 5.2, giá USD tự do giảm nhẹ 5 đồng/USD, xuống còn 23.515 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.615 đồng/USD. Thị trường ngoại tệ giao dịch éo uột nhưng vẫn giữ giá ở mức cao. So với tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng công bố, USD tự do ở mức cao hơn khoảng 900 đồng.

Giá đồng bạc xanh ngày 5.2 tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,13 điểm, lên 95,49 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 4.2), giá USD biến động mạnh từ mức 95,2 điểm lên 95,7 điểm rồi sau đó giảm về lại quanh mức 95,5 điểm.

Điểm dữ liệu được mong đợi nhất trong tuần đã gây sốc cho thị trường khi báo cáo việc làm tuyển dụng mạnh mẽ, với 467.000 việc làm được tạo ra trong tháng 1. Con số này vượt qua mức dự báo âm của thị trường. Với dữ liệu việc làm mạnh mẽ, các thị trường đang bắt đầu định giá trong một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 3.





Ngoài sự không chắc chắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các thị trường cũng đang đối phó với sự nghiêng về phe diều hâu từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh. Mặc dù giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức -0,5% trong tuần này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói với các phóng viên rằng bà đang ngày càng lo ngại về sự gia tăng lạm phát gần đây. Bình luận của bà được đưa ra sau khi dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro cho thấy chi phí sinh hoạt tăng kỷ lục 5,1% trong tháng 1.

Ngân hàng Trung ương Anh cũng tăng cường cuộc chiến chống lạm phát cao trong ba thập kỷ ở Anh, với đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2004, nâng tỷ lệ chính sách lên 0,5%.

Thị trường đang đổ dồn vào con số lạm phát mới nhất của Mỹ, dự kiến ​​được công bố vào tuần sau. Các cuộc gọi đồng thuận của thị trường đang dự kiến ​​mức in tiêu đề 7,3% hằng năm cho tháng 1.