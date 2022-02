Giá USD hôm nay 4.2.2022: Đồng bạc xanh tự do tăng nhẹ

Giá USD tự do tăng nhẹ 5 đồng, lên 23.520 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra lên 23.620 đồng/ÚD dù giao dịch trên thị trường ngoại tệ không mấy sôi động. Tỷ giá ngoại tệ tự do cao một phần đến từ chênh lệch giá vàng trong nước đắt hơn thế giới vẫn đang duy trì ở mức 13 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, vàng nguyên liệu cao khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế sụt giảm mạnh, chỉ số USD-Index từ mức 96,2 điểm xuống 95,28 điểm do quan tâm của nhà đầu tư đối với ngoại tệ sụt giảm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước giảm vượt dự báo nhờ số ca nhiễm Covid-19 giảm, cho thấy sự chững lại của tăng trưởng việc làm tháng 1 khả năng cao chỉ là tạm thời. Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua giảm, xuống còn hơn 252.800 người, nâng số người nhiễm lên 77,147 triệu người nhiễm, trong đó số người chết lên hơn 920.700 người. Số ca lây nhiễm tại các nước châu Âu vẫn không ngừng tăng lên như Pháp tăng 274.300 người, lên hơn 20,147 triệu người; Đức tăng 240.000 người, lên hơn 10,5 triệu người…

Tâm lý thị trường bị tác động từ việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng các mức lãi suất quan trọng tại cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ của mình. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ ổn định lãi suất. Khu vực đồng euro đã nhận được một số dữ liệu lạm phát nóng. Chỉ số giá sản xuất tháng 12 tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do chi phí năng lượng tăng. Tuy nhiên, không bao gồm năng lượng, PPI đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.





Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh, chỉ số Dow Jones giảm 518,17 điểm, tương đương 1,45%, xuống 35.111,16 điểm; S&P 500 giảm 111,94 điểm, tương đương 2,44%, xuống 4.477,44 điểm; Nasdaq giảm 538,73 điểm, tương đương 3,74%, xuống 13.878,82 điểm. Theo ước tính của Reuters, cổ phiếu Meta Platforms giảm 26,4%, xóa sổ hơn 200 tỉ USD vốn hóa thị trường, sau khi công ty đưa ra triển vọng gây thất vọng với lý do là những thay đổi chính sách riêng tư của Apple và sự cạnh tranh gia tăng từ đối thủ như TikTok.

Thị trường hôm nay không cho thấy phản ứng đáng kể trước tin tức Mỹ xác nhận cuộc tấn công quân sự ở Syria đã giết chết thủ lĩnh của ISIS.