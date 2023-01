Giá USD hôm nay 5.1.2023: Đô la tự do giảm sâu

Ngày 5.1, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.603 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng chiều 4.1, giá USD giao dịch giữa các nhà băng giảm 17 đồng, xuống 23.515 đồng/USD. Giá mua USD của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng xuống thấp hơn so với mức giá giao dịch giữa các nhà băng khoảng 150 đồng mỗi USD. Eximbank mua USD với giá 23.360 - 23.380 đồng, bán ra 23.650 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.330 - 23.360 đồng, bán ra 23.680 đồng… Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng xuống không phanh khi có mức giá mua vào 23.630 đồng, bán ra 23.680 đồng. Như vậy, so với mức giá kỷ lục đạt được hồi tháng 10.2022 ở 25.500 đồng/USD, đồng bạc xanh hiện nay đã giảm 1.850 đồng, tương ứng mức giảm 7,25%.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, xuống còn 104,23 điểm. Giá USD đi xuống cùng chiều khi lợi suất trái phiếu giảm, bất chấp việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhắc lại rằng lãi suất sẽ tăng cao hơn trong năm nay. Fed công bố biên bản cuộc họp cuối năm 2022 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4/2022 là khiêm tốn sau khi tăng mạnh ở quý 3 trước đó. Cơ quan này nhận định GDP trong nửa cuối năm 2022 đã tích cực hơn so với những nhận định trước đó, song vẫn dự báo GDP năm 2023 sẽ chậm lại rõ rệt. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE đã hạ nhiệt trong tháng 10, nhưng vẫn ở mức cao. CPI cũng hạ nhiệt còn 7,1% trong tháng 11 và CPI lõi chỉ còn 6%. Để chống lại lạm phát ở mức cao, lãi suất tiếp tục tăng lên 4,25 - 4,5%.





Báo cáo khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) tháng 11 của Mỹ đạt kết quả khả quan so với dự báo. Thị trường lao động Mỹ tạo ra 10,46 triệu cơ hội việc làm, gần bằng kết quả 10,51 triệu của tháng 10 và cao hơn so với 10,05 triệu theo dự báo. Điều này cho thấy thị trường lao động tiếp tục tăng trong bối cảnh ngân hàng trung ương nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Mặt khác, chỉ số sản xuất ISM suy giảm sau 30 tháng tăng, điều này cho thấy lãi suất tăng có thể đang làm trì trệ nền kinh tế. Bất chấp những thông tin không mấy khả quan, dòng tiền trên thị trường rời khỏi những nơi trú ẩn USD tìm đến chứng khoán. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại như chỉ số Dow Jones tăng 133 điểm (tương đương 0,4%) lên 33.269,77 điểm; chỉ số S&P 500 tiến 0,75% lên 3.825,97 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,69% lên 10.458,76 điểm.