Giá USD hôm nay 6.10.2021: Đồng bạc xanh tự do tăng ở chiều mua vào

Ngày 6.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.158 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại duy trì đi ngang như Vietcombank vẫn mua vào là 22.630 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD; Eximbank niêm yết giá mua vào 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do mua vào 23.150 đồng/USD và bán ra 23.240 đồng/USD, tăng 50 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với ngày đầu tuần.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng lên mức cao. Cụ thể sáng 6.10, chỉ số USD-Index đạt 94,02 điểm, tăng 0,14 điểm so với hôm qua. Dù vậy đồng bạc xanh vẫn còn thấp hơn mức cao nhất đã đạt được vào tuần qua khi chỉ số USD-Index chạm 94,5 điểm.

Các nhà phân tích cho biết thị trường ngoại hối có thể sẽ không có nhiều biến động cho đến khi dữ liệu lao động của Mỹ được phát hành trong tuần này. Điều đó cũng sẽ tác động đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất vào năm 2022. Bên cạnh đó, lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu và cuộc tranh luận về trần nợ công của Mỹ cũng thúc đẩy đồng bạc xanh được chọn làm nơi trú ẩn an toàn.





"Có rất nhiều tin tức xấu trên toàn cầu được định giá vào đồng USD. Chìa khóa cho các thị trường trong những tuần tới chính là cách thị trường phản ánh thực sự khi các yếu tố này diễn ra", Giám đốc chiến lược FX toàn cầu của TD Securities Mark McCormick cho biết trong một báo cáo. Điều này thể hiện lượng USD giao dịch thấp hơn trong ngày 4.10 so với tất cả các đồng tiền chính mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm và lợi suất tăng cao hơn.

Nhưng sau phiên lao dốc ngày 4.10, chứng khoán Mỹ cũng hồi phục trở lại. Kết thúc phiêngiao dịch ngày 5.10, chỉ số Dow Jones tăng 311,75 điểm, tương đương 0,92% lên 34.314,67 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1,05% lên 4.345,72 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,25% lên 14.433,83 điểm. Phiên này chứng kiến các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn ngập tràn sắc xanh như cổ phiếu Netflix vọt 5,2%, cổ phiếu Amazon cộng 1%, cổ phiếu Apple và Alphabet lần lượt tăng 1,4% và gần 1,8%. Hay cổ phiếu Facebook cũng tăng 2% sau khi bốc hơi 5% vào ngày 4.10 do một cáo buộc và sự cố ngừng hoạt động...