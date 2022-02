Giá USD hôm nay 7.2.2022: Đi ngang từ ngân hàng đến thị trường tự do

Sáng 7.2, các ngân hàng đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.081 đồng/USD, giảm 18 đồng so với cuối tuần qua. Còn tại ngân hàng Vietcombank, giá USD không thay đổi so với trước tết, vẫn mua vào là 22.470 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng giữ nguyên giá mua vào 22.490 đồng/USD và bán ra 22.760 đồng/USD... Giá USD tự do tăng 50 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, lên 23.550 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.650 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng đầu tuần giảm nhẹ 0,05 điểm xuống còn 95,44 điểm. Thị trường tài chính tiền tệ nói chung tuần này chờ các thông tin kinh tế như vào ngày 10.2, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1. Các nhà kinh tế dự đoán chỉ số CPI tháng 1 sẽ nhích khoảng 0,5% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chỉ số CPI cốt lõi tháng 1 (không bao gồm giá thực phẩm và giá năng lượng) cũng được dự đoán tăng 0,5% so với tháng trước và cao hơn 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong bối cảnh thị trường lao động tăng trưởng ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rục rịch tăng lãi suất để ghìm cương lạm phát, các số liệu CPI mới nhất được cho là sẽ tác động đáng kể đến diễn biến của đồng bạc xanh.





Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng tiếp tục là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Có vẻ hai bên và phương Tây đang tiếp tục tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao cũng như điều động binh lính trong tuần này. Reuters đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ sang thăm Nga để thảo luận cùng Tổng thống Vladimir Putin trong hai ngày 7 - 8.2. Các nhà phân tích hàng hóa cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng nếu Nga thực sự động binh...