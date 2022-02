Giá USD hôm nay 8.2.2022: Đô la tự do tiếp tục tăng

Sáng 8.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.090 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank cũng tăng 20 đồng, đưa giá mua USD lên 22.500 đồng/USD và bán ra 22.810 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng cộng 60 đồng ở chiều mua vào, lên giá 22.550 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 22.750 đồng/USD... Giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, lên mức mua vào 23.560 đồng/USD và bán ra là 23.660 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục giảm nhẹ 0,04 điểm xuống còn 95,42 điểm. Tương tự, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm cũng giảm 2,4 điểm cơ bản xuống còn 1,298%. Theo Reuters, giá USD suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có quan điểm trái ngược với kỳ vọng thị trường khi đề cập đến vấn đề đẩy nhanh việc tăng lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu khu vực châu Âu tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Cụ thể, tuyên bố của Chủ tịch ECB Christine Lagarde mới đây về khả năng nâng lãi suất vào cuối năm nay là một yếu tố then chốt gây ra sự biến động trên thị trường tiền tệ. Theo các nhà phân tích, với định hướng mới từ ECB, đồng euro sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ giới đầu tư. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ đợi Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Bailey đưa ra định hướng của cơ quan này trong một bài phát biểu vào giữa tuần vì điều đó có thể tác động đến đồng bảng Anh.





Bên cạnh đó, sự tăng vọt bất ngờ trong lĩnh vực việc làm của Mỹ vào tháng 1 đã làm gia tăng triển vọng về kế hoạch nâng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chính vì vậy, sự cạnh tranh giữa đồng bạc xanh và đồng euro ngày càng rõ rệt khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng. Đồng thời, giá USD giảm trong các phiên gần đây còn do giá dầu leo thang mạnh khi mà mâu thuẫn Nga - phương Tây về Ukraine gia tăng. Giá dầu leo thang sẽ khiến lạm phát tăng mạnh...