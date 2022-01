Giá USD hôm nay 9.1.2022: Tăng giảm trái chiều trong nước

Giá USD sáng 9.1 tại các ngân hàng thương mại đánh dấu một tuần tiếp tục đi xuống. Cuối tuần, ngân hàng Vietcombank mua vào với giá 22.540 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD, giảm 70 đồng so với cuối tuần qua. Hay ngân hàng Eximbank mua vào là 22.580 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD, giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Ngược lại giá USD tự do tăng thêm 50 đồng so với cuối tuần qua, lên giá mua vào 23.500 đồng/USD và bán ra 23.550 đồng/USD...

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng thương mại trong tuần cũng đồng loạt đi xuống. Ví dụ ngân hàng Vietcombank mua vào là 25.013 đồng/euro và bán ra 26.415 đồng/euro, giảm 124 đồng ở chiều mua vào và giảm 131 đồng ở chiều bán ra; Eximbank mua vào là 25.346 đồng/euro và bán ra 25.881 đồng/euro, giảm từ 79 - 136 đồng/euro so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá euro trên thị trường tự do tăng thêm 10 sau một tuần, đưa giá mua vào lên 26.430 đồng/euro và bán ra là 26.530 đồng/euro.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đạt 95,75 điểm, tăng 0,09 điểm so với cuối tuần qua. Theo Reuters, tỷ giá USD đi xuống sau khi báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ vào phiên cuối tuần không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý dữ liệu cơ bản trong báo cáo vẫn có chiều hướng tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,9% so với dự đoán là 4,1%, trong khi thu nhập tăng 0,6%.

Theo nhà phân tích Kathy Lien từ 60SecondInvestors, giữa biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy chính sách thắt chặt hơn, báo cáo ADP mạnh mẽ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh sẽ khiến đồng bạc xanh mạnh hơn. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã giảm trở lại trong phiên cuối tuần so với đồng yen Nhật một phần là do việc bán tháo cổ phiếu. Để đồng USD duy trì đà tăng của nó, báo cáo việc làm sẽ cần phải tốt hơn như phải vượt 650.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm hơn nữa và tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ tăng nhanh hơn...