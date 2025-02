Giá USD tăng vọt sau hàng loạt thông tin kinh tế Mỹ

Giá USD thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,7 điểm, lên 108,5 điểm. Giá USD tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% vào tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4.2024, trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng tăng vọt, cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ không vội vàng tiếp tục cắt giảm lãi suất. Mặc dù mức tăng hằng năm này phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế, nhưng đánh dấu sự tăng tốc so với mức tăng 2,4% của tháng trước, làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát vẫn ở mức cao. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi tháng 12.2024 cũng tăng 0,2% so với tháng trước đó và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá USD thế giới tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD tăng khi Nhà Trắng tái khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế bắt đầu từ ngày hôm nay 1.2. Tổng thống Donald Trump sẽ công bố mức thuế đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico vào hôm nay 1.2 nhưng sẽ hoãn thu thuế cho đến ngày 1.3 và đưa ra quy định để một số mặt hàng nhập khẩu được miễn thuế.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sau thông tin thuế quan. Chỉ số S&P 500 lùi 0,5% xuống 6.040,53 điểm, còn chỉ số Dow Jones rớt 337,47 điểm (tương đương 0,75%) xuống 44.544,66 điểm, chịu áp lực từ đà sụt giảm của cổ phiếu Chevron. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,28% còn 19.627,44 điểm.

Giá USD tăng nhẹ 5 đồng, lên 25.455 đồng chiều mua vào, bán ra 25.555 đồng.