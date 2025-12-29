Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng, bạc giảm không phanh trong phiên giao dịch Mỹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/12/2025 22:16 GMT+7

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 29.12) giảm mạnh 100 USD/ounce, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 220 USD/ounce, mất 4,4%.

Trong phiên giao dịch Mỹ, giá vàng thế giới giảm mạnh trượt giảm không phanh. Từ mức cao 4.550 USD/ounce xuống 4.330 USD. Tổng mức giảm trong ngày lên 220 USD/ounce, tương đương mất 4,4%. Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ khi các hoạt động chốt lời diễn ra. Những phiên giao dịch cuối năm, giá vàng thường khó dự báo. Dù vậy, mức tăng giá của kim loại quý so với đầu tháng 12 vẫn duy trì được ở mức 120 USD/ounce, tương đương 2,8%.

Giá vàng, bạc giảm không phanh trong phiên giao dịch Mỹ- Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngày 29.12

ẢNH: T.X

Trong bản tin trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được "nhiều tiến triển" trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một thỏa thuận hòa bình khả thi, nhưng có thể mất vài tuần để hoàn tất. Thông tin này không mấy hỗ trợ vàng tăng giá.

Trong ngày 29.12, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty như SJC, Bảo tín Minh Châu, Doji mua vào 156 triệu đồng, bán ra 158 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 155 triệu đồng, bán ra 158 triệu đồng…Gía vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,3 – 1,4 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 155,5 triệu đồng, bán ra 158,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 154,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng…

Không những vàng, giá bạc thế giới cũng sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ. Từ mức giá 83,6 USD/oucne đầu ngày, bạc đã xuống72,45 USD/ounce, mất giá khoảng 7% trong ngày. Không những vậy, thị trường chứng khoán cũng diễn ra hoạt động chốt lời mạnh và thanh lý vị thế mua yếu từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng SJC vàng nhẫn Mỹ giá bạc
